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Valais La favorite Canaille sacrée reine des reines des vaches d'Hérens

ATS

10.5.2026 - 20:12

L'Hérémensarde Canaille a été sacrée reine des reines au terme de la Finale nationale des combats de vaches de la race d'Hérens dimanche à Sion. Elle a terrassé, lors d'un combat expéditif, sa dernière rivale Megane dans l'arène de Pra Bardy.

La favorite Canaille, de la famille Dayer d’Hérémence, est la nouvelle reine des reines après son sacre lors de la finale nationale des combats de la race d'Hérens dimanche dans l'arène de Pra-Bardy à Aproz près de Sion.
La favorite Canaille, de la famille Dayer d’Hérémence, est la nouvelle reine des reines après son sacre lors de la finale nationale des combats de la race d'Hérens dimanche dans l'arène de Pra-Bardy à Aproz près de Sion.
ATS

Keystone-SDA

10.05.2026, 20:12

10.05.2026, 21:05

Favorite pour remporter la sonnette en tant que reine de 1ère catégorie, Canaille (née en octobre 2018) a justifié son statut. La star des frères Dayer et famille à Hérémence (VS) n'a pas laissé le loisir à Megane, de Vissoie, reine de 2e catégorie, d'entretenir le suspense.

Elle succède au palmarès à Nubie. Plus de 12'000 spectateurs se sont pressés sur le site.

L’organisation de cette édition 2026 était le fruit d’une collaboration entre les sept syndicats d’élevage de la race d’Hérens du Haut-Valais. L'objectif, à long terme, est de soutenir la construction d’une nouvelle arène dans le Haut-Valais, en l'occurrence à Tourtemagne.

Le nouvel écrin doit être prêt pour la Finale nationale de 2028. La bourgeoisie du lieu, propriétaire du terrain, a tout récemment donné son feu vert au projet et une association ad hoc vient de voir le jour. Il s'agira de créer un projet fédérateur pour tout le Valais et de pérenniser la Finale nationale et la tradition qui l'accompagne.

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