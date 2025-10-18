  1. Clients Privés
Genève La ferme s'invite en ville à Thônex

ATS

18.10.2025 - 09:30

Dans le canton de Genève, Thônex organise une nouvelle édition de la Ferme urbaine. Des animaux seront présents au centre de la ville parmi des stands et ateliers organisés pour découvrir le monde agricole et sensibiliser aux enjeux du développement durable, de mercredi à dimanche.

La ville de Thônex organise une nouvelle édition de la Ferme urbaine de mercredi à dimanche.
La ville de Thônex organise une nouvelle édition de la Ferme urbaine de mercredi à dimanche.
ATS

Keystone-SDA

18.10.2025, 09:30

18.10.2025, 09:36

Poules, cochons, canards ou dindons se retrouveront au parc François-Auguste Châtrier à Thônex, pour proposer une «immersion agricole aux enfants qui grandissent souvent éloignés des réalités de la terre», a indiqué la ville par communiqué. Un atelier de décoration de courge, des balades à dos de poney ou des contes en musique sont aussi organisés pendant la semaine, entre autres activités.

La manifestation a pour but de sensibiliser à une alimentation plus responsable grâce à des stands de produits du terroir, avec notamment une dégustation de miel local et des rencontres avec les acteurs du monde agricole. Des ateliers sur le développement durable sont aussi prévus, ainsi qu'une conférence sur les frelons asiatiques.

