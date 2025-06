Du 26 septembre au 5 octobre 2025, la Foire du Valais soufflera ses 65 bougies. Loin de ralentir, l’événement emblématique de Martigny affichera une forme éclatante et s’apprête à offrir une édition enracinée dans les traditions tout en restant tournée vers l’avenir.

Masques de Tchäggättä, tambours, Reines de la race d’Hérens… L’affiche 2025 puise dans les symboles les plus forts du patrimoine valaisan pour célébrer une édition placée sous le signe du légendaire. FDV

Qualifiée régulièrement de mythique ou de véritable institution, la Foire constitue un rituel annuel et une culture vivante traversant quatre générations.

Pour ses 65 ans, la Foire du Valais met en scène des personnages, des récits, des images, permettant au public de mieux comprendre le lien entre les traditions valaisannes et la modernité de l’offre qui compose aujourd’hui la Foire.

Le thème 2025 : « Légendaire ! »

Il célèbre donc ce que la Foire est depuis toujours : une tradition en mouvement. Un lieu de passage et de partage, à la croisée des chemins, qui façonne et reflète l’âme du canton.

Tarif préférentiel de CHF 10.– avant 11h tous les jours Les lève-tôt sont récompensés ! En arrivant avant 11h, les visiteurs bénéficient d’un tarif réduit à CHF 10.–.

Une belle manière d'encourager les visites matinales, plus calmes, idéales pour découvrir les stands, rencontrer les exposants ou encore prendre un café en toute tranquillité.

Et si elle plaît autant, bien au-delà des frontières valaisannes, c’est parce qu’elle incarne quelque chose d’universel : le besoin de se retrouver, de célébrer et de participer à une mémoire collective fondée sur la diversité des ingrédients qui la composent aujourd’hui.

Entrées sur invitation limitées dès 14h les samedis Afin de garantir une meilleure qualité de visite et une circulation plus agréable dans les halles, l’accès à la Foire est limité sur invitation dès 14h les samedis.

Cette mesure, testée avec succès l’an dernier et largement acceptée par les exposants comme par les visiteurs, sera reconduite.

Elle permet de profiter de l'événement dans une ambiance plus détendue et conviviale, même les jours de grande affluence.

On y vient pour découvrir, acheter, trinquer, se faire conseiller, goûter, débattre, se laisser surprendre. Et partager. Ici, on se tutoie naturellement, on rit fort, on parle franchement et avec le cœur, on aime les bons produits, et on oublie un instant le rythme effréné du quotidien.

On y vient en famille, entre amis, entre collègues, en couple, avec un client, avec sa classe ou son club de foot. Quel que soit le motif de la visite, la convivialité, le partage et la proximité en sont les maître-mots.

«Dans le labyrinthe des traditions»

Une expo dans le labyrinthe du patrimoine vivant L’exposition centrale de la Foire 2025, conçue par le Service de la culture du Canton du Valais, invite le public à se perdre — ou à se retrouver — «Dans le labyrinthe des traditions».

Un labyrinthe de souvenirs, de rites, de sons, de costumes, de paysages et de gestes d’hier et d’aujourd’hui, tous plus légendaires les uns que les autres. Une expo comme un miroir du canton : complexe, émouvant, drôle et en perpétuelle évolution.

5 Hôtes d’Honneur HES-SO Valais-Wallis • Service de la culture du Canton du Valais – 20 ans Acteur central du patrimoine vivant valaisan, le Service de la culture invite à explorer les activités des différents offices au travers d’animations et de démonstrations.

Garage Olympic – 90 ans Entreprise familiale historique, partenaire fidèle de la Foire, qui fête ses 90 ans avec un stand dédié aux souvenirs, à la mobilité et à la fidélité valaisanne.

Service de la sécurité civile et militaire Un pilier discret mais essentiel, célébré cette année pour son engagement. Il proposera un vaste espace interactif, placé sous le signe de l’action et de la rencontre, sur le thème « La sécurité, c’est notre mission, c’est notre passion ».

Raiffeisen – 125 ans Une banque de proximité qui propose un voyage émotionnel à 360°, retraçant 125 ans de valeurs coopératives et d'ancrage local.