  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève La journée de la police met tous les services d'urgence à l'honneur

ATS

5.10.2025 - 09:30

A Genève, la Journée de la police, qui aura lieu samedi 11 octobre à Palexpo, présentera l'ensemble des métiers des services d'urgence. Plus de trente partenaires seront sur place pour montrer les coulisses des métiers dédiés au secours et au sauvetage.

La journée de la police aura lieu à Palexpo à Genève le samedi 11 octobre. L'occasion aussi de découvrir d'autres métiers liés aux services d'urgence (image d'illustration).
La journée de la police aura lieu à Palexpo à Genève le samedi 11 octobre. L'occasion aussi de découvrir d'autres métiers liés aux services d'urgence (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

05.10.2025, 09:30

05.10.2025, 10:10

Toujours très prisée, cette journée de la police avait attiré plus de 5000 personnes en 2024. De nombreuses démonstrations figurent au programme, dont une simulation d'accident de la circulation et une intervention du détachement NEDEX (Neutralisation, enlèvement, détection d’engins explosifs). La brigade canine montrera aussi son flair pour débusquer des explosifs.

Cette journée vise aussi à favoriser le recrutement au sein de la police genevoise. Les personnes qui désirent postuler pourront trouver toutes les informations nécessaires sur la procédure et tester leurs capacités sportives. En cas de réussite , le test de sport a une validité de six mois.

Le Sevice d'incendie et de secours, le TCS, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la protection civile, la centrale 144, la police municipale et la Société suisse des chiens de recherche et de sauvetage (Redog) auront aussi des stands. Chaque partenaire présentera les différentes facettes de leurs interventions de secours.

Les plus lus

Jusqu’à 85'000 vaches abattues : la filière laitière suisse en crise
En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution
Marc Marquez chute et inquiète, un «rookie» fait sensation !
Avec Akanji et Sommer, l’Inter Milan réalise une démonstration
Une légende du football mexicain dans de sales draps