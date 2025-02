La Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains (VD) a présenté mercredi sa première exposition de l'ère post-Atallah. Sous la nouvelle direction artistique de Frédéric Jaccaud, le musée de la science-fiction et des utopies accueille «Horizons», un voyage contemplatif explorant des univers réels ou fantasmés, entre réflexion et onirisme. A voir dès samedi et jusqu'au 16 novembre prochain.

A la Maison d'Ailleurs à Yverdon, pour sa première exposition, son nouveau directeur Frédéric Jaccaud propose d'explorer tous les "Horizons" possibles (archives). ATS

Première exposition et première conférence de presse pour Frédéric Jaccaud qui a repris les rênes de la Maison d'Ailleurs le 1er septembre dernier, après le départ abrupt du directeur emblématique Marc Atallah en début 2024 après douze années passées à la tête du musée. Cela dit, le «nouveau capitaine» connaît le musée par coeur, puisqu'il y est entré il y a 20 ans déjà avant d'en devenir le conservateur en 2009.

«Je me sens très bien et je suis très heureux de présenter cette première exposition avec tout mon équipage avec lequel j'ai très bien travaillé», a glissé M. Jaccaud. Il a dit ne pas avoir l'impression de «tourner une page» par rapport à son prédécesseur, mais de «tenir le cap d'un navire qui existe depuis près de 50 ans et qui continuera d'exister» après son passage.

Cinq étapes, cinq voyages

Les «Horizons» se démultiplient à travers un parcours en cinq étapes pour cinq salles: ceux de l'altérité, du numérique, de l'urbanité, des lointains et de l'exotisme. Le visiteur est invité à déambuler dans des univers où se croisent des visions passéistes et futuristes, réalistes ou fantasmés voire insaisissables. Des extraits de textes littéraires se mêlent aux images.

Le public découvrira à la fois des illustrations psychédéliques du rock progressif des années 1970 (pochettes vinyles), des publicités aux visions d'un urbanisme futuriste des années 1930 à 1950, des images XXL hyperréalistes du numérique (tirées d'écrans), des imprimés de «pulps magazine» (histoires courtes de science-fiction, polar et western) et enfin des gravures des récits de Jules Verne.

Au total, c'est une centaine d'oeuvres issues pour l'essentiel des fonds du musée lui-même qui sont à explorer comme des ouvertures, des tentations vers l'extérieur, vers «la lumière et la liberté», selon les mots du directeur. «Nous voulions offrir un regard nouveau sur notre relation au monde et à notre réalité, avec de vastes et multiples paysages imaginaires», résume-t-il.

Création d'un nouveau label

L'exposition s'accompagne d'une foison d'activités, d'événements, de soirées et de conférences concoctés par l'équipe de la médiation culturelle. Ces «Rendez-vous d'Ailleurs 2025» veulent toucher tous les publics (adultes, enfants et famille).

Au rang des nouveautés, la Maison d'Ailleurs lance cette année le label «Capsules 72», soit «des événements variés et inattendus qui métamorphosent le musée le temps d'un week-end». INKvasion, la convention de tatouage annuelle, incarne par exemple cette volonté de décloisonner l'art et la culture en créant des ponts multidisciplinaires.

Pour rappel, la Maison d'Ailleurs, est en situation financière délicate. Parmi les mesures urgentes prises récemment, un crédit extraordinaire de 200'000 francs a été engagé par la Ville pour rembourser une ligne de crédit et éponger des dettes. La cité thermale compte aussi relever sa subvention annuelle à partir de 2027, la faisant passer de 610'000 francs à 660'000 francs.

Le budget 2025 avoisine les 800'000 francs. Il doit être financé à hauteur de 80% par la subvention communale, contre environ 50% ces dernières années.