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Musées – GE La Nuit des musées se met en «mouvement» pour sa 12e édition

ATS

25.5.2026 - 10:02

La 12e Nuit des musées à Genève met le cap sur le «mouvement» et les «défis». Au total, 29 institutions culturelles accueilleront le public le samedi 30 mai dès 18h00 dans la ville.

La conseillère administrative de la Ville de Genève Joëlle Bertossa veut que la Nuit des musées fasse «dialoguer les disciplines».
La conseillère administrative de la Ville de Genève Joëlle Bertossa veut que la Nuit des musées fasse «dialoguer les disciplines».
ATS

Keystone-SDA

25.05.2026, 10:02

25.05.2026, 10:05

Des escapes games, des jeux de piste ou encore des ateliers sont au menu en plus des expositions. Cette édition «reflète notre volonté de faire dialoguer les disciplines», a affirmé la conseillère administrative de la Ville de Genève Joëlle Bertossa, citée dans un communiqué.

Parmi les innovations, la Bibliothèque Braille romand et livre parlé prévoit trois animations pour que le public puisse se confronter au braille. Le Geneva Skateboard Museum fera voir ses oeuvres rares aux curieux à la lampe de poche. Pour la troisième année consécutive, des visites en langue des signes, traduites en français, sont attendues dans trois institutions.

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