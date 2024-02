L'Espace Projet du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) accueille l'artiste français d'origine azérie, Babi Badalov. L'exposition «Xenopoetri» invite à découvrir sa poésie visuelle, à la fois écriture et dessin, dès vendredi et jusqu'au 28 avril.

La poésie visuelle de Babi Badalov est à découvrir jusqu'au 28 avril au MCBA à Lausanne (archives). ATS

«Décortiquant le langage dans son aspect le plus concret – la lettre, la syllabe – Badalov réinvente une langue ornementale qui est autant un terrain de lutte qu'une utopie», écrit le MCBA dans un communiqué. Les visiteurs pourront s'en rendre compte au travers d'une sélection de collages, dessins, carnets, ainsi que de peintures réalisées sur des tissus de récupération.

Une installation murale, spécialement réalisée pour l'occasion, donne en outre à voir l'étendue de la pratique de l'artiste, né en 1959 en Azerbaïdjan et qui a grandi «au croisement des cultures perse et azérie dans un pays sous domination soviétique». L'homme, qui se définit comme «anarchiste, punk et homosexuel», a toutefois dû «faire le deuil de son pays natal pour conquérir sa liberté».

Eternel étranger

La vie de Babi Badalov, de son vrai nom Babakhan Badalov, a été marquée par une succession d'exils qui l'ont mené de la Russie aux Etats-Unis en passant par le Royaume-Uni. Le quinquagénaire, aujourd'hui établi à Paris et naturalisé français, en garde le sentiment «d'être à jamais un étranger».

Le travail de l'artiste, marqué par l'expérience du déplacement et de la marginalité, est «traversé par la question de la communicabilité», soulignent encore les organisateurs. Sa poésie visuelle, ancrée dans aucune langue en particulier, «mais néanmoins dominée par l'emploi du globish (anglais rudimentaire)» explore les possibilités poétiques et graphiques du langage.

Les visiteurs pourront s'y essayer eux-mêmes lors d'un atelier d'écriture et de dessin, -sur inscription-, proposé par l'artiste les 19 et 20 mars prochain. Aucune expérience préalable n'est nécessaire, mais la capacité d'écrire dans une langue étrangère constitue un atout, précise le MCBA.

mabr, ats