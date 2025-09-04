La Commission des finances du Grand Conseil genevois a examiné mercredi soir une demande de crédit supplémentaire déposée par le Département de la santé et des mobilités pour financer la gratuité totale ou partielle des TPG des moins de 25 ans et des seniors. A hauteur de 25,7 millions, cette rallonge a été refusée.

Le refus par la Commission des finances d'un crédit supplémentaire pour le financement de la gratuité des TPG ne devrait pas avoir d'impact sur le financement de la mesure (photo d'illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

Le Conseil d'Etat genevois avait déposé cette demande de crédit supplémentaire, au vu du succès de la mesure qui a démarré au 1er janvier. Plus de 94'000 personnes en ont bénéficié au premier semestre, 76% de jeunes et 24% de seniors et bénéficiaires de prestations AI.

A la Commission des finances, la demande a récolté sept voix pour et sept voix contre, celles du PLR, de l’UDC et du MCG. En cas d'égalité, la proposition est considérée comme rejetée.

«Ce refus n'aura cependant pas d'impact», a précisé Laurent Seydoux, député LJS et membre de la commission des finances à Keystone-ATS. La somme reviendra aux TPG, car ce coût est induit par une loi. Selon LJS, ce refus apparaît toutefois «comme une décision incompréhensive et profondément injuste sur un projet qui remporte un gros succès».