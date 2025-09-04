  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Aucun impact annoncé La rallonge de 25,7 millions pour la gratuité des TPG refusée

ATS

4.9.2025 - 17:20

La Commission des finances du Grand Conseil genevois a examiné mercredi soir une demande de crédit supplémentaire déposée par le Département de la santé et des mobilités pour financer la gratuité totale ou partielle des TPG des moins de 25 ans et des seniors. A hauteur de 25,7 millions, cette rallonge a été refusée.

Le refus par la Commission des finances d'un crédit supplémentaire pour le financement de la gratuité des TPG ne devrait pas avoir d'impact sur le financement de la mesure (photo d'illustration)
Le refus par la Commission des finances d'un crédit supplémentaire pour le financement de la gratuité des TPG ne devrait pas avoir d'impact sur le financement de la mesure (photo d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 17:20

04.09.2025, 17:27

Le Conseil d'Etat genevois avait déposé cette demande de crédit supplémentaire, au vu du succès de la mesure qui a démarré au 1er janvier. Plus de 94'000 personnes en ont bénéficié au premier semestre, 76% de jeunes et 24% de seniors et bénéficiaires de prestations AI.

A la Commission des finances, la demande a récolté sept voix pour et sept voix contre, celles du PLR, de l’UDC et du MCG. En cas d'égalité, la proposition est considérée comme rejetée.

«Ce refus n'aura cependant pas d'impact», a précisé Laurent Seydoux, député LJS et membre de la commission des finances à Keystone-ATS. La somme reviendra aux TPG, car ce coût est induit par une loi. Selon LJS, ce refus apparaît toutefois «comme une décision incompréhensive et profondément injuste sur un projet qui remporte un gros succès».

Les plus lus

Mort de l'acteur Jacques Charrier, ex-époux de Brigitte Bardot
«Les joueurs moyens, qui étaient aussi trop payés, sont remplacés»
Un homme arrêté pour le meurtre d'une Brésilienne de Suisse
«Je suis désolé...» - En larmes, il est réconforté par Stefan Küng
Affaire Maddie: Le principal suspect en passe d'être libéré est «dangereux»