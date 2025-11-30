La «féérie» de la Saint-Nicolas embrasera une nouvelle fois la ville de Fribourg de vendredi à dimanche prochain. Les trois jours de réjouissances devraient attirer des milliers de personnes, avec entre 25'000 et 30'000 spectateurs lors des dernières éditions.

Le samedi, saint Nicolas, Balou et le cortège officiel descendront dès 17h00 depuis le collège St-Michel pour arriver à la cathédrale environ une heure plus tard (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les réjouissances se déploieront du grand marché des artisans et des collégiens, dans la cour du collège Saint-Michel, jusqu'aux abords de la cathédrale, ont indiqué les organisateurs. La zone de marché s'étendra cette année aux rues pavées du Bourg en investissant la rue du Pont-Suspendu et la place Sainte-Catherine.

L'enquête «Où est donc la crosse de saint Nicolas?», créée initialement pour l'inauguration du Bourg, reviendra pour le week-end et se prolongera tout le mois de décembre. Quant aux «rendez-vous musicaux», ils proposeront cette année un record de 28 choeurs fribourgeois aux Cordeliers et au Temple.

Saint Nicolas et Balou

Dans le détail du programme, vendredi à partir de 19h00, sainte Barbe et sainte Catherine partiront en cortège avec les fifres du collège St-Michel au Temple. La cérémonie d’ouverture s'y déroulera sous le thème de «l'enfance et la joie», accompagnée par le Choeur St-Michel, précise le communiqué.

Le samedi, saint Nicolas, Balou et le cortège officiel descendront dès 17h00 depuis le collège St-Michel pour arriver à la cathédrale environ une heure plus tard et prononcer le fameux discours, tant attendu du public. Le discours sera aussi retransmis sur l'écran géant sis place de l'Hôtel-de-Ville ainsi qu'en direct sur La Télé.

Bénévolat en soutien

Les deux journées seront soutenues par plus de 250 bénévoles, dont de nombreux collégiennes et collégiens. Du côté des escaliers du Collège, les lanternes ont été réalisées cette année par les élèves de l'école des Rochettes à Villars-sur-Glâne et les participants au passeport vacances d'automne de la Ville de Fribourg.

La journée des familles, le dimanche à partir de 10h00, proposera quant à elle moult surprises: ateliers, puzzle, fresque participative et chasse aux biscômes. Elle est organisée par la bibliothèque et ludothèque MEMO.

Enfin, pour permettre à toutes et tous de profiter des festivités du samedi, la Ville et l’Agglomération de Fribourg offriront ce jour-là les transports publics dans les zones 10 et 11.