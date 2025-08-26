  1. Clients Privés
Culture La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion

ATS

26.8.2025 - 20:04

Un nouvel écrin valaisan pour la culture et l'événementiel: la Ville de Sion a officiellement inauguré mardi sa nouvelle salle de concerts, baptisée Noda et pouvant accueillir jusqu'à 600 personnes.

La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion - Gallery
La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion - Gallery. L'Orchestre de la Suisse romande (OSR) a eu le privilège d'inaugurer la nouvelle salle de concert.

L'Orchestre de la Suisse romande (OSR) a eu le privilège d'inaugurer la nouvelle salle de concert.

Photo: ATS

La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion - Gallery. Le président de la ville de Sion, Philippe Varone (gauche), et le co-directeur de Noda Jean-Pierre Pralong ont pris la parole avant l'inauguration de la salle.

Le président de la ville de Sion, Philippe Varone (gauche), et le co-directeur de Noda Jean-Pierre Pralong ont pris la parole avant l'inauguration de la salle.

Photo: ATS

La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion - Gallery. Le public a répondu présent en masse pour cette soirée d'ouverture.

Le public a répondu présent en masse pour cette soirée d'ouverture.

Photo: ATS

La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion - Gallery
La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion - Gallery. L'Orchestre de la Suisse romande (OSR) a eu le privilège d'inaugurer la nouvelle salle de concert.

L'Orchestre de la Suisse romande (OSR) a eu le privilège d'inaugurer la nouvelle salle de concert.

Photo: ATS

La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion - Gallery. Le président de la ville de Sion, Philippe Varone (gauche), et le co-directeur de Noda Jean-Pierre Pralong ont pris la parole avant l'inauguration de la salle.

Le président de la ville de Sion, Philippe Varone (gauche), et le co-directeur de Noda Jean-Pierre Pralong ont pris la parole avant l'inauguration de la salle.

Photo: ATS

La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion - Gallery. Le public a répondu présent en masse pour cette soirée d'ouverture.

Le public a répondu présent en masse pour cette soirée d'ouverture.

Photo: ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 20:04

26.08.2025, 20:05

Les premières notes se sont répandues mardi soir dans la salle sédunoise, à l'architecture noire et dorée et à l'acoustique de pointe. Il s'agissait de «Minuit en plein ciel bleu», création du compositeur haut-valaisan Andreas Zubbriggen. Interprété par l'Orchestre de la Suisse romande (OSR) et dirigé par le chef Lorenzo Viotti, ce concert inaugural a lancé une saison riche d'événements symphoniques et chambristes.

«Son ouverture représente une opportunité parfaite pour faire résonner le mot 'romand' dans le coeur des musiciens et musiciennes de l'OSR, incarnant parfaitement l'idée de l'excellence locale et le rayonnement national», indiquent les responsables de la nouvelle salle.

Un programme musical ambitieux

Entre août 2025 et juin 2026, la salle proposera une centaine d'événements artistiques, notamment 18 concerts dont ceux de la pianiste de Monthey Béatrice Berrut ou de la rappeuse de Martigny KT Gorique.

En plus de l'OSR, le Festival Strings Lucerne et l'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) se produiront également à Sion, au côté de la Camerata Salzburg, du Mahler Chamber Orchestra de Berlin ou encore de la Filarmonica della Scala de Milan. L'un des moments forts de cette saison inaugurale sera incarné par la venue d'Emmanuel Pahud, flûtiste genevois de renommée internationale.

Diverses collaborations sont aussi prévues avec le Sion Festival, la Haute école de musique (HEMU Valais-Wallis) ou encore Les Riches Heures de Valère et la Sinfonia Valais-Wallis.

Outre les événements musicaux, Noda accueillera des congrès, des séminaires et des événements professionnels.

