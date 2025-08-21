  1. Clients Privés
Musique La Schubertiade fera vibrer Sion les 6 et 7 septembre prochains

ATS

21.8.2025 - 11:40

La Schubertiade revient animer la capitale valaisanne le week-end du 6 et 7 septembre pour sa 22e édition. Plus de mille interprètes sont attendus, dont ceux de l'emblématique Messe allemande de Schubert, qui se tiendra le dimanche, comme à l'accoutumée.

Plus de mille interprètes sont attendus à Siion. (archives)
Plus de mille interprètes sont attendus à Siion. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.08.2025, 11:40

«L'édition 2025 perpétuera l'esprit de la Schubertiade: soutenir le foisonnement musical romand et décloisonner la musique dite 'classique'», écrit jeudi la RTS dans un communiqué. Parmi les 250 candidatures reçues, 110 ensembles musicaux ont été retenus.

Le public pourra par exemple découvrir en avant-première le concert de jeunes talents suisses provenant des quatre régions linguistiques du pays et réunis pour la première fois avant leur concert de Noël à Lugano. Le choeur de la Schola de Sion, le «Coro Calicantus» de Locarno, le «Singknaben Solothurn» et le «Bündner Jugendchor» des Grisons se produiront dans la Basilique de Valère le samedi après-midi.

Parmi les autres propositions, celle de l'Orchestre symphonique Bienne-Soleure (TOBS) ou encore un conte sonore et musical pensé pour les enfants et leurs parents. Accompagné de deux choeurs, le chef Pascal Mayer dirigera, lui, la Messe allemande dominicale.

Evénement culturel majeur

En marge des classiques, plus de 150 concerts feront vibrer la capitale valaisanne, à la fois dans la rue et en intérieur. Gratuit pour les moins de 18 ans, le festival est accessible via l'acquisition de «pass» pour un ou deux jours. Plusieurs événements sont accessibles librement.

«La Schubertiade est une opportunité unique de faire connaître nos nouvelles infrastructures culturelles au public romand que nous nous réjouissons d'accueillir», relève Philippe Varone, président de Sion, cité par la RTS.

Pensée comme une grande fête musicale et populaire, la Schubertiade anime tous les deux ans une ville romande. C'est la quatrième fois que la manifestation se déroule en Valais. Après Monthey (2013) et Martigny (2003), l'événement revient à Sion, 35 ans après son passage dans la capitale.

L'événement s'inspire des rencontres musicales informelles promues par Schubert lui-même (les «Schubertiades historiques"). La manifestation a été lancée en Suisse en 1978 par le chef de choeur vaudois André Charlet, décédé en 2014.

