Le Musée suisse du jeu à la Tour-de-Peilz (VD) propose une nouvelle exposition consacrée aux liens entre le jeu et la nature. Intitulée «Planète Jeux» et à voir jusqu'au 1er mars 2026, elle invite à découvrir «la diversité des imaginaires environnementaux» à travers un panorama de plus de 150 jeux de plateau et une sélection de 25 jeux vidéo.

Le Musée du Jeu de la Tour-de-Peilz explore les liens entre jeux et nature dans sa nouvelle exposition (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette nouvelle exposition questionne «notre rapport à l'environnement et les visions du monde que le jeu façonne: doit-on accumuler des ressources pour gagner ou collaborer pour préserver la planète?», soulignent les responsables du musée.

«Planète Jeux» s'intéresse aussi à l'impact écologique du jeu, entre production industrielle massive, extraction de métaux rares ou dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales. «Comment mesurer son empreinte écologique et imaginer des alternatives plus durables?», questionne le musée vaudois.