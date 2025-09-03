La Ville de Genève veut construire un groupe scolaire à la Petite-Boissière. Le Conseil administratif va demander 40,3 millions de francs au Conseil municipal pour acheter la parcelle du Cénacle, financer le concours d'architecture, construire le groupe scolaire et rénover le bâtiment historique.

La Ville de Genève veut construire un groupe scolaire à la Petite-Boissière, sur la parcelle du Cénacle (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Une opportunité unique se présente d'acquérir une parcelle de près de 20'000 mètres carrés en plein coeur de la Petite-Boissière, a indiqué mercredi l'exécutif. Affectée à la zone de développement, cette parcelle, qui appartient à l'Eglise catholique romaine de Genève, est libre de toute construction, sauf le bâtiment du Cénacle et son annexe.

L'école comprendra des salles de classe, mais aussi une salle de gymnastique, une piscine, une cuisine et des locaux parascolaires. La Ville de Genève veut aussi aménager un nouveau parc, afin d'offrir un îlot de calme dans un quartier en cours de densification.