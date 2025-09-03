  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève La Ville de Genève veut construire une école à la Petite-Boissière

ATS

3.9.2025 - 19:13

La Ville de Genève veut construire un groupe scolaire à la Petite-Boissière. Le Conseil administratif va demander 40,3 millions de francs au Conseil municipal pour acheter la parcelle du Cénacle, financer le concours d'architecture, construire le groupe scolaire et rénover le bâtiment historique.

La Ville de Genève veut construire un groupe scolaire à la Petite-Boissière, sur la parcelle du Cénacle (illustration).
La Ville de Genève veut construire un groupe scolaire à la Petite-Boissière, sur la parcelle du Cénacle (illustration).
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 19:13

03.09.2025, 19:17

Une opportunité unique se présente d'acquérir une parcelle de près de 20'000 mètres carrés en plein coeur de la Petite-Boissière, a indiqué mercredi l'exécutif. Affectée à la zone de développement, cette parcelle, qui appartient à l'Eglise catholique romaine de Genève, est libre de toute construction, sauf le bâtiment du Cénacle et son annexe.

L'école comprendra des salles de classe, mais aussi une salle de gymnastique, une piscine, une cuisine et des locaux parascolaires. La Ville de Genève veut aussi aménager un nouveau parc, afin d'offrir un îlot de calme dans un quartier en cours de densification.

Les plus lus

Drame sur l’A14 : une camionnette franchit la glissière et percute le trafic inverse
Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés
Une femme de 80 ans dépouillée d’une montre valant plusieurs dizaines de milliers de francs
Harcelée par un corbeau, une enseignante se suicide le jour de la rentrée
Moscou menace d'atteindre «militairement» ses objectifs
«Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, il n'y aura pas de vainqueur»