  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Continuons le combat, ce n'est qu'un début!» La Ville de Moutier est jurassienne depuis minuit

ATS

1.1.2026 - 00:52

La Ville de Moutier et ses 7300 habitants est officiellement entrée dans le canton du Jura mercredi à minuit. Massées devant l'Hôtel de Ville, des milliers de personnes ont laissé éclater leur joie à l'issue du décompte des secondes.

Des milliers de personnes ont célébré l'arrivée de Moutier dans le canton du Jura mercredi à minuit.
Des milliers de personnes ont célébré l'arrivée de Moutier dans le canton du Jura mercredi à minuit.
ATS

Keystone-SDA

01.01.2026, 00:52

01.01.2026, 06:55

Une énorme clameur s'est élevée de la foule quand Moutier a rejoint le canton du Jura pour devenir la 51e commune jurassienne. «On y est», a lancé le maire de la cité prévôtoise Marcel Winistoerfer sous les acclamations.

A partir de minuit. La police jurassienne responsable de la sécurité à Moutier

A partir de minuitLa police jurassienne responsable de la sécurité à Moutier

Brandissant des drapeaux jurassiens et tenant des torches, la foule a entonné la Rauracienne, l'hymne jurassien. La journée de jeudi a débuté par un show laser projeté sur la façade de l'Hôtel de Ville et par un feu d'artifice. Une partie des participants aux festivités a aussi scandé «continuons le combat, ce n'est qu'un début».

Les plus lus

Une explosion fait plusieurs morts à Crans-Montana lors des célébrations
Trump se lâche contre les Clooney et l’immigration en France
Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana
Un heureux remporte 5,925 millions de francs au Swiss Loto!
Victorieux, les Helvètes se ménagent un quart sans le Canada
Un skieur décède en hors piste – Le moniteur était sous stupéfiants