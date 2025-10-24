L'assemblée communale de Laax GR a clairement approuvé vendredi soir, par 359 voix contre 14, la part communale pour la reprise de l'infrastructure du domaine skiable de Weisse Arena. 26% du corps électoral ont participé à l'assemblée, a indiqué la commune.

Laax a dit oui à la reprise des installations de la Weissen Arena. ATS

Keystone-SDA ATS

Laax pourra ainsi verser 20 millions de francs sur les 50 millions que les trois communes concernées, Flims, Laax et Falera, devront débourser pour l'achat des remontées mécaniques de la Weisse Arena Comme la commune l'a communiqué dans la soirée, l'exclusion de paiements ultérieurs, la répartition des parts entre les trois communes et l'activité de la société financière commune Finanz Infra ont donné lieu à des discussions.

Au total, la Weisse Arena veut céder ses installations aux pouvoirs publics pour 94,5 millions de francs. Flims, Laax et Falera doivent cofinancer cette reprise à hauteur de 50 millions au total. Flims et Laax versent chacune 20 millions de francs, tandis que Falera contribue à hauteur de 10 millions de francs, comme l'ont décidé les votants jeudi.

Le vote de Flims n'a pas encore eu lieu

A Flims, la population se rendra aux urnes dimanche. 18 millions de francs, que la commune avait déjà investis dans la construction du téléphérique FlemXpress, seront imputés à Flims. La commune doit donc encore injecter deux millions de francs supplémentaires.

Les Weisse Arena Bergbahnen accordent en outre à Finanz Infra un prêt de 20 millions de francs. 42,5 millions de francs doivent finalement être financés par des capitaux étrangers.

L'objectif principal du rachat est d'éviter que des investisseurs étrangers ne reprennent les remontées mécaniques importantes pour la région. Si les trois communes d'implantation donnent leur accord, l'infrastructure de Weisse Arena serait vendue à la société financière commune – la Finanz Infra. Les remontées mécaniques reprendraient ensuite les installations en tant que locataires.