Junod en tête, mais personne n'est élu au premier tour

Le 1er tour des communales à Lausanne s'est fini dimanche sur un ballottage général. Le syndic PS Grégoire Junod arrive en tête devant sa camarade Emilie Moeschler et les deux sortants verts Natacha Litzistorf et Xavier Compagny. Le PLR Pierre-Antoine Hildbrand est 5e.

Le syndic de Lausanne Grégoire Junod arrive en tête du 1er tour des élections à la Municipalité de Lausanne.

Les deux socialistes en tête ont récolté respectivement 43,3% (16'425) et 42,82% (16'246) des suffrages. Les deux écologistes suivent avec 41,62% (15'789) et 41,41% (15'710). Le sortant PLR réunit, lui, 38,99 des voix (14'792).

Le troisième candidat socialiste de l'alliance rose-rouge-verte Julien Eggenberger (36,53%) se place en 6e position, devant la nouvelle candidate PLR Mathilde Maillard (35,23%). Suivent le popiste Xavier Roth (32,37%) et ensuite l'autre candidate PLR, nouvelle venue aussi, Marlène Bérard (30,89%).

Derrière et distancé, deux UDC arrivent en 10e et 11e place, respectivement Fabrice Moscheni (21,81%) et Patrizia Mori (21,48%).Personne n'ayant obtenu la majorité absolue, un second tour est prévu le 29 mars prochain. Le taux de participation est de 41,17%.

Lausanne: ballottage général – les cinq candidats sortants en tête - Gallery Les deux sortants socialistes Grégoire Junod et Emilie Moeschler (à gauche) terminent en tête du 1er tour de l'élection à la Municipalité de Lausanne. Le nouveau venu Julien Eggenberger (à droite) se place en 6e position. Photo: ATS Les candidats PLR à la Municipalité de Lausanne Pierre-Antoine Hildbrand, Mathilde Maillard et Marlène Bérard (de gauche à droite) se félicitent des résultats. Photo: ATS Lausanne: ballottage général – les cinq candidats sortants en tête - Gallery Les deux sortants socialistes Grégoire Junod et Emilie Moeschler (à gauche) terminent en tête du 1er tour de l'élection à la Municipalité de Lausanne. Le nouveau venu Julien Eggenberger (à droite) se place en 6e position. Photo: ATS Les candidats PLR à la Municipalité de Lausanne Pierre-Antoine Hildbrand, Mathilde Maillard et Marlène Bérard (de gauche à droite) se félicitent des résultats. Photo: ATS

Echec des Verts au Conseil communal

Les Vert-e-s sont les grands perdants dimanche de l'élection au Conseil communal de Lausanne. De 24 sièges actuellement, les écologistes n'en auront plus que 15 lors de la prochaine législature.

Les Vert-e-s étaient jusqu'ici la deuxième formation la plus importante au sein du législatif lausannois, mais ils se sont fait doubler par le PLR (23 sièges, +2) et Ensemble à gauche (19, +6). L'UDC (10, +3) ainsi l'alliance Vert'libéraux – Centre (7, +2) ont aussi progressé.

De leur côté, les socialistes demeurent le parti no 1, mais ils perdent malgré tout trois sièges pour arriver à un total de 26.