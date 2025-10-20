  1. Clients Privés
«Lieu de vie» Lausanne fête les 750 ans de sa cathédrale

ATS

20.10.2025 - 17:23

La cathédrale de Lausanne a officiellement fêté lundi son 750e anniversaire. Environ 400 personnes ont assisté à une cérémonie mêlant interludes musicaux et allocutions, dont celle du conseiller fédéral Guy Parmelin.

Guy Parmelin a pris la parole lundi pour célébrer les 750 ans de la cathédrale de Lausanne.
Guy Parmelin a pris la parole lundi pour célébrer les 750 ans de la cathédrale de Lausanne.
ATS

Keystone-SDA

20.10.2025, 17:23

20.10.2025, 17:29

Cet anniversaire ne marque pas la fin de la construction de la cathédrale, dont le chantier s'est étalé à partir de 1170 jusque vers 1235, mais sa consécration. Ce jour-là, le 20 octobre 1275, le pape Grégoire X avait officiellement inauguré Notre-Dame de Lausanne, en présence notamment de l'empereur Rodolphe de Habsbourg.

Lundi après-midi, 750 ans plus tard, c'est Guy Parmelin qui a fait l'éloge d'une cathédrale «qui nous enveloppe de sa quiétude, de sa solennité et de sa beauté». Le Vaudois a dit porter «un regard forcément admiratif et révérent» envers l'édifice gothique, «symbole de l'unité et du rayonnement de la communauté vaudoise dans son ensemble.»

Evoquant quelques souvenirs personnels avec la cathédrale lausannoise, le conseiller fédéral a salué «un lieu de vie» dont la vocation est «plurielle», tantôt spirituelle, culturelle, sociale ou institutionnelle.

Un trésor à préserver

De son côté, la présidente du gouvernement vaudois, Christelle Luisier, a décrit la cathédrale comme «un lieu qui veille» sur Lausanne, «une présence et un repère» qui font partie du paysage mais aussi de la vie intérieure des personnes qui la fréquentent.

Elle a aussi souligné la volonté de l'Etat de Vaud de continuer à préserver «ce trésor» pour les générations futures, comme en témoignent les régulières campagnes de rénovation de l'édifice.

Egalement invité à prendre la parole, Philippe Leuba, président du Conseil synodal de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, a parlé de la cathédrale et de son histoire comme «un défi» face à «l'immédiateté et la superficialité, deux fléaux de notre temps.»

L'ancien conseiller d'Etat a aussi fait rire l'audience en comparant les décennies qu'il a fallu à ériger la cathédrale avec les retards du chantier de la gare de Lausanne.

L'après-midi a été agrémenté par quelques instants musicaux, assurés par Jean-Christophe Geiser, organiste titulaire de la cathédrale. La cérémonie s'est conclue par la bénédiction de la pasteure des lieux, Line Dépraz.

Week-end médiéval à venir

Les festivités du 750e anniversaire ne se limitent pas à cette cérémonie officielle. Entamées en février avec divers concerts, visites et autres expositions, elles se poursuivent jusqu'à la fin de l'année.

Le prochain rendez-vous, imaginé pour le grand public, est agendé samedi et dimanche avec «un week-end médiéval». Diverses démonstrations par des artisans et maîtres d'armes seront notamment proposées, en plus de visites guidées et concerts. Parmi les autres temps forts à venir, une célébration interreligieuse est prévue le dimanche 16 novembre.

