  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Environnement Lausanne fait la fête à la forêt samedi prochain à Sauvabelin

ATS

15.3.2026 - 11:28

La forêt sera en fête samedi prochain à Sauvabelin, sur les hauts de Lausanne. Cette 14e édition mettra en lumière les qualités des forêts urbaines, leur durabilité, ainsi que le précieux travail des forestières et des forestiers. Au programme de cette journée nature: ateliers forestiers, stands d'information, contes, musique et restauration chaude.

Pour la 14e fois, la Fête de la forêt se tiendra samedi prochain à Sauvabelin, sur les hauts de Lausanne (archives).
Pour la 14e fois, la Fête de la forêt se tiendra samedi prochain à Sauvabelin, sur les hauts de Lausanne (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.03.2026, 11:28

Face aux défis environnementaux, les forêts urbaines jouent un rôle central: régulation du climat local (chaleur et précipitations), protection contre les dangers naturels, stockage du carbone, préservation de la biodiversité, amélioration du cadre de vie et production de bois local renouvelable, écrit la Ville dans un communiqué.

«Afin de préserver ce capital naturel exceptionnel, la Municipalité s'engage depuis de nombreuses années pour protéger et valoriser la forêt et ses bienfaits, tant pour la biodiversité, la production et la valorisation de bois local que pour le bien-être de la population, notamment face au réchauffement climatique», explique Natacha Litzistorf, municipale de l'environnement.

«La Fête de la forêt s'inscrit pleinement dans cet engagement et marque l'occasion de célébrer ce patrimoine vivant, de sensibiliser le public à son rôle essentiel et de renforcer son lien avec les forêts», souligne-t-elle.

Des animations ludiques viendront compléter le programme, avec notamment une projection de film dans une roulotte pour mieux connaitre le Parc naturel du Jorat.

Les plus lus

Un voisin est dérangé par des femmes qui accouchent, une maison de naissance doit fermer
Comment les Etats-Unis ont jadis perdu les faveurs de l'Iran par manque de clairvoyance
Les McLaren de Norris et Piastri n'ont pas pris le départ !
Un 40e podium pour Wendy Holdener, une 109e victoire pour Mikaela Shiffrin
Légende du cinéma mondial, Ursula Andress célèbre ses 90 ans jeudi