La forêt sera en fête samedi prochain à Sauvabelin, sur les hauts de Lausanne. Cette 14e édition mettra en lumière les qualités des forêts urbaines, leur durabilité, ainsi que le précieux travail des forestières et des forestiers. Au programme de cette journée nature: ateliers forestiers, stands d'information, contes, musique et restauration chaude.

Pour la 14e fois, la Fête de la forêt se tiendra samedi prochain à Sauvabelin, sur les hauts de Lausanne (archives). ATS

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Face aux défis environnementaux, les forêts urbaines jouent un rôle central: régulation du climat local (chaleur et précipitations), protection contre les dangers naturels, stockage du carbone, préservation de la biodiversité, amélioration du cadre de vie et production de bois local renouvelable, écrit la Ville dans un communiqué.

«Afin de préserver ce capital naturel exceptionnel, la Municipalité s'engage depuis de nombreuses années pour protéger et valoriser la forêt et ses bienfaits, tant pour la biodiversité, la production et la valorisation de bois local que pour le bien-être de la population, notamment face au réchauffement climatique», explique Natacha Litzistorf, municipale de l'environnement.

«La Fête de la forêt s'inscrit pleinement dans cet engagement et marque l'occasion de célébrer ce patrimoine vivant, de sensibiliser le public à son rôle essentiel et de renforcer son lien avec les forêts», souligne-t-elle.

Des animations ludiques viendront compléter le programme, avec notamment une projection de film dans une roulotte pour mieux connaitre le Parc naturel du Jorat.