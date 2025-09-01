Le Digital Dreams Festival s'apprête à vivre sa deuxième édition sur le campus de l'Université de Lausanne (UNIL) de vendredi à dimanche. Après la première édition-pilote de l'an dernier, les organisateurs promettent une édition 2025 «optimisée», axée sur le rêve et le numérique responsable, avec pas moins de 59 activités au programme.

Les soirées du festival seront consacrées au volet "rêve" et donneront à voir des oeuvres de "New Media Art" (archives). ATS

La manifestation, ouverte aussi bien au grand public qu'aux familles, aux écoles, aux étudiants et aux seniors, a pour objectif de «célébrer, avec réflexivité et esprit critique, le numérique et l'étendue de ses champs d'application», écrivent les organisateurs lundi dans un communiqué.

Les deux axes du festival seront traités à différents moments de la journée. Le volet «rêve» se déclinera en soirée, avec des événements relevant exclusivement du «New Media Art», à savoir des spectacles, des concerts ou des performances alliant «l'art aux nouvelles technologies».

Parmi les événements à ne pas manquer: la performance vendredi de la compagnie Light Balance, mêlant danse, technologie et effets lumineux, notamment au moyen de «costumes LED» ou le spectacle de mapping digital sur le bâtiment de l'Anthropôle, intitulé «Dream Hallucination», vendredi et samedi.

Immersion à l'OSR

Quant au volet «numérique responsable», il aura lieu durant la journée, et proposera expériences immersives, ateliers, conférences ou encore expositions, aux familles et aux curieux. Un Escape Game grandeur nature, avec pour objectif de sauver le «prisonnier d'un univers numérique captivant», occupera les plus jeunes, pendant que les adultes assisteront à des conférences sur la problématique des écrans chez les enfants, la discrimination algorithmique ou encore la poésie connectée.

Plusieurs événements devraient par ailleurs séduire un public très large, comme l'application «Virtual Hall», permettant de vivre une expérience immersive au coeur de l'Orchestre de la Suisse Romande (OSR), ou encore un «Voyage immersif dans la peau d'un spectateur du Moyen Age».