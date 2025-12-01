  1. Clients Privés
Lausanne Une nouvelle directrice pour la clinique de La Source

ATS

1.12.2025 - 15:41

La clinique de La Source à Lausanne va changer de direction générale. La doctoresse Carlotta Bagna succédera à Dimitri Djordjèvic dès le 1er janvier 2026.

La Clinique de La Source aura une nouvelle direction dès le 1er janvier prochain (archives).
La Clinique de La Source aura une nouvelle direction dès le 1er janvier prochain (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.12.2025, 15:41

Spécialiste en médecine intensive et en anesthésiologie, Carlotta Bagna a rejoint la clinique de La Source en 2017. Née à Turin en 1982, elle est actuellement responsable de l’unité de soins intensifs de l'établissement.

Dimitri Djordjèvic est pour sa part resté pendant 12 ans à la tête de La Source. «Sous sa direction, la clinique a modernisé ses équipements, diversifié ses activités et initié son transfert sur le site de Beaulieu», a salué la Fondation La Source lundi dans un communiqué.

