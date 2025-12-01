La clinique de La Source à Lausanne va changer de direction générale. La doctoresse Carlotta Bagna succédera à Dimitri Djordjèvic dès le 1er janvier 2026.

Spécialiste en médecine intensive et en anesthésiologie, Carlotta Bagna a rejoint la clinique de La Source en 2017. Née à Turin en 1982, elle est actuellement responsable de l’unité de soins intensifs de l'établissement.

Dimitri Djordjèvic est pour sa part resté pendant 12 ans à la tête de La Source. «Sous sa direction, la clinique a modernisé ses équipements, diversifié ses activités et initié son transfert sur le site de Beaulieu», a salué la Fondation La Source lundi dans un communiqué.