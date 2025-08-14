  1. Clients Privés
Battelle-Tambourine Le canton de Genève cède quatre hectares à la Ville de Carouge

ATS

14.8.2025 - 12:05

Le canton de Genève cède près de quatre hectares à la Ville de Carouge pour 3 millions de francs. Signé jeudi, l'accord permettra à la Cité sarde de réaménager, dès septembre, le secteur Battelle-Tambourine, avec le développement du parc public et l'amélioration de la mobilité.

Le canton de Genève cède près de quatre hectares à la Ville de Carouge pour 3 millions de francs. Signé jeudi, l'accord permettra à la Cité sarde de réaménager le secteur Battelle-Tambourine (illustration).
Le canton de Genève cède près de quatre hectares à la Ville de Carouge pour 3 millions de francs. Signé jeudi, l'accord permettra à la Cité sarde de réaménager le secteur Battelle-Tambourine (illustration).
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 12:05

14.08.2025, 12:08

L'opération inclut les transferts du Parc Battelle avec ses deux hectares de verdure à proximité du Rondeau et de la parcelle centrale du quartier, ont indiqué le Département du territoire genevois et la Ville de Carouge. Cette parcelle comprendra la place centrale, qui sera végétalisée pour accueillir des espaces de jeux et de détente, et un équipement public de quartier.

L'accord foncier a été entériné après plusieurs années de négociations et une importante mobilisation citoyenne, relèvent les deux parties. Peu après l'arrivée des premiers habitants à la Tambourine au début des années 2000, la population et l'association de quartier ont lancé des pétitions demandant d'améliorer la mobilité, la sécurité et les espaces de vie.

Résultat: le plan localisé de quartier de 1986 a été révisé et remplacé en 2018 par un nouveau PLQ qui inclut des aménagements destinés à finaliser le secteur. Une seconde étape de régularisation foncière concerne des emprises de parcelles privées. Les discussions se poursuivent avec les propriétaires en vue du réaménagement complet du quartier à l'horizon 2030.

