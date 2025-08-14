  1. Clients Privés
Vaud Le Canton et Yverdon renforcent leur soutien au festival Castrum

ATS

14.8.2025 - 14:40

L'Etat de Vaud et la Ville d'Yverdon-les-Bains ont signé une nouvelle convention de subventionnement tripartite avec l'association organisatrice du festival des arts de la rue Castrum. D'une durée de quatre ans, elle fixe la subvention cantonale annuelle à 80'000 francs et celle de la Ville progressivement de 263'000 francs en 2025 à 300'000 francs en 2028.

Le ciel financier s'éclaircit de plus en plus pour le festival Castrum à Yverdon-les-Bains (archives).
Le ciel financier s'éclaircit de plus en plus pour le festival Castrum à Yverdon-les-Bains (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.08.2025, 14:40

14.08.2025, 14:42

L'enveloppe de subvention totale prévue se monte ainsi à plus de 1,4 million. Le document signé récemment «fixe des objectifs visant à consolider l'offre artistique, améliorer les infrastructures et l'accueil du public ainsi qu'assurer la stabilité et la professionnalisation des équipes d'organisation», indique jeudi la Ville d'Yverdon dans sa lettre d'information hebdomadaire.

«Ce soutien souligne l'engagement profond des signataires en faveur de la scène culturelle yverdonnoise et leur volonté d'assurer la continuité et la solidité de cette manifestation emblématique», explique-t-elle. Ville et Canton saluent une programmation «ambitieuse, inclusive, innovante et principalement gratuite rayonnant dans toute la Suisse romande».

La dernière convention, signée pour trois ans en 2021, fixait la subvention cantonale annuelle à 70'000 francs et celle de la Ville à 170'000 francs. L'édition 2025 vient de se terminer le week-end dernier sur un «bilan très réjouissant», avec quelque 40 projets pluridisciplinaires et pas moins de 115 artistes sur treize lieux de la cité thermale. La prochaine édition, la 26e, se tiendra du 6 au 9 août 2026.

