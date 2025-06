Au cours de ses 150 ans d'existence, le chemin de fer Arth-Rigi (SZ) a toujours joué un rôle de pionnier dans le transport ferroviaire. Une fête d'anniversaire s'est déroulée le dimanche de Pentecôte, conclue par un show aérien.

Inauguré le 4 juin 1875, le chemin de fer Arth-Rigi (ARB) a été la première ligne de chemin de fer entièrement située dans le canton de Schwyz. A partir de 1907, il est devenu le premier chemin de fer à crémaillère à voie normale et à traction électrique du monde. Et ses trains-navettes de 1949 étaient considérés comme les plus modernes de leur époque. L'ARB a derrière lui 150 années mouvementées.

Un morceau d'histoire ferroviaire

Le fait que le siège principal de l'ARB se trouve aujourd'hui à Goldau, et non pas à Arth comme son nom le laisse supposer, remonte à une modification des plans de la ligne du Gothard à la fin du 19e siècle.

A l'origine, Oberarth avait été choisi comme siège principal de l'ARB parce que c'est là que devait être construite la gare du Gothard prévue à l'époque. Le projet s'est toutefois avéré beaucoup plus coûteux que prévu – raison pour laquelle la gare a été planifiée sur un nouveau site à Goldau. Cela a conduit en 1878 à «une révolte locale», rappelle l'ARB dans un communiqué. Ce n'est pas Arth, mais Goldau qui devait être relié au monde.

Le Conseil fédéral a voulu ramener le calme, il y eut une compensation financière et la gare du Gothard à Goldau a reçu le double nom qu'elle porte encore aujourd'hui: Arth-Goldau.

En 1880, l'ARB a déménagé son siège social à Goldau et, jusqu'à aujourd'hui, sa station de plaine se trouve sur un quai surélevé au-dessus des voies de la gare.

Une route touristique appréciée

L'ouverture du chemin de fer Arth-Rigi en 1875 a simplifié l'accès au Rigi et offert aux touristes, en combinaison avec la navigation, un voyage très apprécié. Cependant, après l'achèvement du chemin de fer du Gothard en 1897, le trafic s'est déplacé vers Goldau et la route du lac de Zoug a perdu de son importance. Aujourd'hui, il est à nouveau possible de s'y rendre facilement en bateau.