Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et fromage pour 2026

Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et son fromage d'honneur pour 2026. Pour le blanc, il a sélectionné L'Ovaille 1er Grand cru (Yvorne) de la maison Hammel à Rolle, AOC Chablais, millésime 2024. Et pour le rouge, il a désigné le Gamay Confidentiel du Château de Valeyres, Côtes de l'Orbe AOC, millésime 2023.

La conseillère d'Etat en charge de l'agriculture et de la viticulture Valérie Dittli a félicité et remis leur diplôme jeudi matin aux trois producteurs désignés pour l'année 2026 (archives). ATS

Pour accompagner ces crus, le gouvernement a aussi annoncé jeudi le nom de son fromage d'excellence, à savoir le gruyère AOP de la Fromagerie Gourmande à Montricher. Ces trois produits seront servis aux hôtes du Conseil d'Etat lors de manifestations officielles l'an prochain.

Le Conseil d'Etat a fait son choix après avoir dégusté à l'aveugle deux vins blancs et deux vins rouges, ainsi que quatre gruyère AOP présélectionnés parmi plusieurs échantillons de chaque. C'est la deuxième fois que L'Ovaille est honoré par le Conseil d'Etat, pareil pour la fromagerie.