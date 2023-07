Le Conseil municipal de Vernier a tenu jeudi soir une séance extraordinaire suite aux deux incendies qui ont récemment frappé la commune. Une motion visant à renforcer la présence policière sur le terrain a été votée par une large majorité.

L'école primaire des Ranches à Vernier (GE) avait été fortement endommagée par un incendie de façade dans la nuit du 4 au 5 juillet (archives). ATS

L'émotion était encore vive suite à ces drames. Lors de la nuit du 5 au 6 juillet, un incendie de cave d'un immeuble du Lignon avait fait deux victimes: un adolescent et sa mère pris au piège dans la cage d'escalier enfumée. La nuit précédente, c'était l'école primaire des Ranches qui avait été ravagée par les flammes.

«Vous nous avez contraints de répondre, alors qu'on voulait attendre les conclusions de l'enquête», a lancé le conseiller administratif socialiste Martin Staub. Le magistrat s'adressait à l'opposition, dont l'UDC et le MCG font partie, qui avait sollicité cette séance extraordinaire pour traiter d'une motion.

Instrumentalisation

Le texte initial visait notamment à ouvrir immédiatement un poste de police au Lignon. Les socialistes ont dénoncé «un opportunisme politique» et l'instrumentalisation d'un événement dramatique». Les motionnaires ont défendu leur texte estimant que la politique sécuritaire du Conseil administratif était nettement insuffisante.

«Dire que parce qu'on est de gauche, on s'en fout de la sécurité est faux», a relevé M.Staub. Il a listé les mesures déjà prises immédiatement après le drame du Lignon. Les patrouilles de police mixtes ont été renforcées, des discussions avec le Service d'incendie et de secours (SIS) ont été lancées pour mieux informer les habitants des comportements à adopter en cas de feu.

Poste de sécurité mobile

Les horaires des patrouilles seront étendus la nuit en collaboration avec d'autres communes. Le Conseil administratif a aussi annoncé la mise en place d'un poste de sécurité mobile d'ici la fin de l'année. Mais il ne veut pas d'un poste fixe au Lignon. Au final, la motion initiale a été amendée à la demande du PS, des Verts et du PLR.

Le texte voté par 14 voix contre 1 et 8 abstentions demande un soutien immédiat aux proches des victimes, le renforcement des patrouilles de police municipale et cantonale sur le terrain, des mesures concrètes pour informer les habitants en cas d'incendie et la poursuite du dialogue avec la population.

Suspect arrêté

Le Conseil administratif a rappelé que les investigations consécutives aux incendies étaient toujours en cours. Le Ministère public a informé mercredi qu'un homme âgé de 56 ans avait été arrêté dans le cadre de l'enquête portant sur l'incendie mortel du Lignon. Ce suspect conteste être à l'origine du sinistre.

Aucune information n'a été en revanche donnée sur l'avancée de l'enquête suite à l'incendie de l'école des Ranches. Le conseil administratif a assuré jeudi soir que les enfants pourraient être scolarisés au même endroit, notamment grâce à des modules de classes provisoires cédés par la commune de la Tour-de-Peilz (VD).

tb, ats