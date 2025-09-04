  1. Clients Privés
Art de la scène Le danseur soleurois Thomas Hauert reçoit l'Anneau Hans Reinhart

ATS

4.9.2025 - 10:01

Le danseur et chorégraphe soleurois Thomas Hauert se voit décerner le Grand Prix suisse des arts de la scène/Anneau Hans Reinhart 2025. Cette distinction, la plus importante dans le domaine en Suisse, est dotée d'un montant de 100'000 francs.

Le danseur soleurois Thomas Hauert dirige un cursus à la Haute école des arts de la scène de Lausanne.
Le danseur soleurois Thomas Hauert dirige un cursus à la Haute école des arts de la scène de Lausanne.
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 10:01

04.09.2025, 10:23

Thomas Hauert, né en 1967, s'est fait connaître notamment au travers de sa compagnie ZOO, qu'il a créée dans les années 1990, indique l'Office fédéral de la culture (OFC) jeudi dans un communiqué.

Il a également développé une méthode pédagogique internationalement reconnue, précise l'OFC. Le chorégraphe dirige également le cursus de bachelor en Danse contemporaine à La Manufacture, Haute école des arts de la scène de Lausanne.

D'autres prix des arts de la scène, dotés chacun d'un montant de 40'000 francs, ont été décernés à neuf autres artistes et institutions. Parmi eux, les danseuses lémaniques Géraldine Chollet et Anne Davier. L'artiste de cirque genevois Titoune Krall, le metteur en scène et dramaturge vaudois Fabrice Gorgerat et l'artiste Christelle Davide-Sanvee basée à Genève ont également reçu cette distinction.

La danseuse et chorégraphe de Lausanne Clara Delorme et la comédienne et metteuse en scène vaudoise Julia Perazzini se voient décerner des prix d'une valeur de 25'000 francs chacun. La remise de prix aura lieu le 10 octobre au Théâtre Equilibre de Fribourg en présence de la ministre de la culture Elisabeth Baume-Schneider.

