Le directeur général du Béjart Ballet Lausanne (BBL) Giancarlo Sergi va quitter ses fonctions dans le courant du mois d'avril. Nommé en septembre 2022, l'ancien président de Swiss Basketball souhaite réorienter sa carrière professionnelle, indique mardi la compagnie. Un intérim va être mis en place avant une nouvelle nomination.

Giancarlo Sergi quitte la direction générale du Béjart Ballet Lausanne après moins de trois ans en fonction (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Cette décision a été prise d'un commun accord et dans le respect des dispositions contractuelles, par le Conseil de fondation et son directeur général», est-il précisé dans le communiqué. Arrivé il y a trois ans dans un contexte de crise, Giancarlo Sergi a su stabiliser la structure et mener à bien une restructuration en profondeur, selon le Conseil de fondation du BBL.

«Ce changement à la direction du ballet intervient dans un contexte très favorable pour la compagnie sous la direction artistique de Julien Favreau. Celle-ci est de retour à Lausanne après un très beau succès public à Amsterdam. Elle repartira en tournée en Italie et en Belgique en avril et en mai avant de regagner Lausanne et le Palais de Beaulieu au mois de juin», explique le Conseil de fondation.

Finances assainies

«La compagnie affiche aussi de très belles perspectives de tournées pour les années à venir et est déjà pleinement engagée dans la préparation d'un double anniversaire en 2027, celui du centenaire de la naissance de Maurice Béjart et des 40 années d'établissement du BBL à Lausanne. Sur le plan financier, le BBL affiche également une situation assainie et positive», poursuit le communiqué.

«Nous remercions chaleureusement Giancarlo Sergi pour le travail accompli et pour son professionnalisme. M. Sergi a su rétablir la confiance, apaiser les équipes et rétablir durablement la santé financière de l'institution», déclare Sylvie Buhagiar, présidente du BBL, citée dans le communiqué.

«Je suis profondément honoré d'avoir pu travailler pour le Béjart Ballet Lausanne. Même s'il est temps pour moi de relever de nouveaux défis professionnels, je suis fier du travail accompli durant ces trois années. Je tiens à remercier la Ville de Lausanne, son syndic Grégoire Junod, et Sylvie Buhagiar de la confiance accordée», affirme pour sa part M. Sergi.

Le processus de recrutement d'une nouvelle directrice ou d'un nouveau directeur débutera dans les semaines prochaines. Un intérim sera mis en place dans l'intervalle, souligne-t-on.

Gouvernance revue après un audit

La nomination de Giancarlo Sergi le 1er septembre 2022, qui était alors depuis 2014 président exécutif de Swiss Basketball, faisait suite à un audit qui avait révélé fin octobre 2021 de sérieux problèmes au sein du BBL. Le Conseil de Fondation avait alors décidé de revoir la gouvernance et de créer un poste de directeur général.

Son rôle: chapeauter l'ensemble de la structure et encadrer le numéro un du BBL, le directeur artistique Gil Roman, lui-même épinglé par l'audit. Si le rapport reconnaissait les qualités artistiques de Gil Roman, le chorégraphe y était décrit comme sensible, pointu et exigeant, mais aussi comme vulgaire, impulsif, colérique et injurieux.

Ce dernier a finalement été licencié en avril 2024. La goutte qui avait fait déborder le vase dans un contexte de tolérance zéro depuis l'audit: un incident «inapproprié et intolérable» survenu lors des représentations du BBL à l'Opéra de Paris.