La comédienne Françoise Boillat et le metteur en scène Guillaume Béguin vont diriger le Théâtre populaire romand (TPR) dès le 1er juillet 2026. Le duo succédera à Anne Bisang, après une période de transition en juin.

Anne Bisang, directrice du Théâtre populaire romand, va céder la place à un duo dès l'été prochain. ATS

Keystone-SDA ATS

Anne Bisang, qui quittera ses fonctions après douze ans de direction, soutient cette nomination. Citée par Le Temps, elle se dit «heureuse que des artistes (lui) succèdent» et qu’ils apportent leur «singularité» au moment où des défis attendent l’institution, notamment la rénovation du bâtiment du Beau-Site.

Cette nomination intervient au terme d’un processus de recrutement lancé à l’été 2025, a indiqué mercredi le TPR dans un communiqué mercredi.