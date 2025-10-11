Un festival consacré aux corps, aux identités et aux sexualités aura lieu du 22 au 26 octobre à Genève au Théâtre Saint-Gervais et à l'espace du Faubourg. Cette 8e édition du Fesses-tival est inspirée des années 2000 avec en toile de fond une «nostalgie joyeuse et naïve».

Le Fesses-tival aura lieu du 22 au 26 octobre à Genève, en partie au Théâtre de Saint-Gervais (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Unique en son genre, cette manifestation propose près d'une trentaine d'événements, dont des performances, des projections, des débats, des ateliers sur la sexualité et des moments festifs. Fesses-tival réunit ainsi des artistes, des institutions et des milieux alternatifs autour des sexualités.

La cérémonie d'ouverture du jeudi 23 octobre accueillera la conseillère administrative de la Ville de Genève Joëlle Bertossa. Ce moment solennel sera suivi du Bal des Putxs, un spectacle queer et féministe à mi-chemin entre documentaire et cabaret.

Une exposition mettra en valeur des artistes qui explorent les thèmes du renouveau, de la santé et des histoires partagées qui relient les corps et les communautés. Ces oeuvres à découvrir jusqu'au 6 novembre à la Maison de Saint-Gervais interrogent la manière dont les vies queers se réinventent face à l'adversité et à la stigmatisation.

lefessestival.ch