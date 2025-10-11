  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Le Fesses-tival célèbre les corps, les identités et les sexualités

ATS

11.10.2025 - 11:20

Un festival consacré aux corps, aux identités et aux sexualités aura lieu du 22 au 26 octobre à Genève au Théâtre Saint-Gervais et à l'espace du Faubourg. Cette 8e édition du Fesses-tival est inspirée des années 2000 avec en toile de fond une «nostalgie joyeuse et naïve».

Le Fesses-tival aura lieu du 22 au 26 octobre à Genève, en partie au Théâtre de Saint-Gervais (archives).
Le Fesses-tival aura lieu du 22 au 26 octobre à Genève, en partie au Théâtre de Saint-Gervais (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 11:20

11.10.2025, 12:33

Unique en son genre, cette manifestation propose près d'une trentaine d'événements, dont des performances, des projections, des débats, des ateliers sur la sexualité et des moments festifs. Fesses-tival réunit ainsi des artistes, des institutions et des milieux alternatifs autour des sexualités.

Vevey. Une 14e édition pour le Festival du Bout du Monde

VeveyUne 14e édition pour le Festival du Bout du Monde

La cérémonie d'ouverture du jeudi 23 octobre accueillera la conseillère administrative de la Ville de Genève Joëlle Bertossa. Ce moment solennel sera suivi du Bal des Putxs, un spectacle queer et féministe à mi-chemin entre documentaire et cabaret.

Une exposition mettra en valeur des artistes qui explorent les thèmes du renouveau, de la santé et des histoires partagées qui relient les corps et les communautés. Ces oeuvres à découvrir jusqu'au 6 novembre à la Maison de Saint-Gervais interrogent la manière dont les vies queers se réinventent face à l'adversité et à la stigmatisation.

lefessestival.ch

Les plus lus

Plus de 70 bénévoles mobilisés pour nettoyer les maisons épargnées
«Tous mes souvenirs ont été réduits en poussière» : le retour déchirant des Gazaouis
«L'incroyable» Johan Manzambi a encore frappé
Soudan : 60 morts dans une attaque de drone à El-Facher
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Entretien en cours entre Zelensky et Donald Trump