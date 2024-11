Le festival de cinéma Jeune Public revient dès mercredi prochain et jusqu'au dimanche dans six salles indépendantes de Lausanne et Pully pour une 10e édition. Il propose une cinquantaine de films et d'oeuvres audiovisuelles sur cinq jours. Quelque 6000 spectateurs sont attendus.

Le jeune public pourra découvrir autant de films d'animation que de des fictions en passant par des documentaires et des oeuvres plus expérimentales (photo symbolique). ATS

ATS

Dans cette programmation figurent des courts et longs métrages en compétition internationale, dont cinq premières suisses et une première européenne, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Parmi une sélection de films indépendants provenant de 20 pays différents, le Festival met à l'honneur une majorité d'oeuvres conçues par des réalisatrices (78%), ainsi que «des partis pris esthétiques audacieux et des perspectives formellement engagées».

Le jeune public pourra découvrir autant de films d'animation que de des fictions en passant par des documentaires et des oeuvres plus expérimentales. Traitant de thématiques écologiques, sociales et politiques, la manifestation cherche à encourager le débat et provoquer des réflexions.

Cette année, elle pourra compter sur la présence de plusieurs invités suisses et internationaux, dont Klaudia Reynicke, réalisatrice de «Reinas» (2024), Claude Barras, réalisateur de «Sauvages» (2024) et Bérénice Bocquillon, coscénariste de «La Pampa» (2024).

Des projections réservées aux écoles sont également au programme. Pas moins de 39 séances sont prévues pour quelque 2500 élèves déjà inscrits. Une quarantaine d'ateliers scolaires seront en outre proposés.

sj, ats