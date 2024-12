Le festival «Musique et Neige» animera pour la 56e édition la station vaudoise des Diablerets, du 1er janvier et au 1er mars prochain. Huit concerts sont à l'affiche du temple de Vers-l'Eglise, sur deux mois, pour cette manifestation de musique de chambre.

Le crédo du festival "Musique et Neige" organisé aux Diablerets (VD) pour la 56e fois est "d'offrir des concerts de musique de chambre de grande qualité, à des prix extrêmement populaires, dans une ambiance chaleureuse où règnent simplicité, accueil et amitié". ATS

Le festival s’ouvrira le 1er janvier sous le signe de la musique folklorique et du yodel. Le traditionnel concert de Nouvel An verra la yodleuse Barbara Klossner, alias Miss Helvetia se produire en trio.

Pour cette 56e édition, l’actuel directeur artistique Gilles Champoud, qui fête ses cinq ans à la tête du festival, a souhaité réinviter des artistes qui ont marqué les précédentes éditions. Parmi eux, le trio Atanassov et le duo Niek Baar, ainsi que le quintette Moraguès, exceptionnellement en quatuor, accompagné de la pianiste Claire Désert.

Le quatuor Belcea, le pianiste Cédric Pescia, l’Ensemble Variante et le Chœur de chambre de l’université de Fribourg accompagné de solistes de renom, seront aussi au rendez-vous.

Instruments à corde comme le piano ou le violon, accordéon, violoncelle, cor, flûte, hautbois ou encore clarinette et basson résonneront dans les Préalpes vaudoises. Les spectateurs pourront se délecter des œuvres de Bach, Beethoven, Brahms, Caplet. A l'affiche également Dvorák, Ravel, Schoenberg, Schubert et Schumann.

Les sept dates, en plus du concert d’ouverture du 1er janvier, sont les 18 et 25 janvier, les 1er, 8, 15 et 22 février ainsi que le 1er mars. Tous les concerts débuteront à 18h15.

Depuis 1970, le crédo de ce festival est «d'offrir aux mélomanes de la région et hôtes de passage dans la station des concerts de grande qualité, à des prix extrêmement populaires, dans une ambiance chaleureuse où règnent simplicité, accueil et amitié», indiquent les organisateurs dans un communiqué. C'est le comédien et metteur en scène britannique Peter Ustinov (1921-2004), qui résidait alors aux Diablerets, qui est à l'origine de cet événement.

