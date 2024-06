Le festival Feria Flamenca revient du 14 au 16 juin à Renens pour une 12e édition. Dédiées à la scène «flamenca» amateure et professionnelle, ces trois journées mêleront danse, musique, mode ou encore gastronomie andalouses.

Pour la deuxième fois, le festival Feria Flamenca revient à Renens (VD), du 14 au 16 juin prochain (archives). ATS

Cette année, les têtes d'affiche sont les violonistes Yardani Torres et Marc Crofts, indique l'association Al-Andalus dans un communiqué. Leur spectacle créé spécifiquement pour cette édition 2024, «Del alma! L'âme musicale du flamenco», sera l'un des temps forts samedi soir de cette manifestation qui vise à diffuser la culture flamenca en Suisse.

Auparavant, le même soir, les meilleurs élèves des écoles de Renens, Genève, Berne et Martigny présenteront leur propre spectacle, accompagnés par le guitariste Alfredo Palacios.

La veille, vendredi soir, l'Académie de Flamenco de Renens se transformera en véritable caseta andalouse. Al-Andalus a, en effet, concocté «une soirée dansante et costumée dans l'ambiance festive des Sevillanas». Ce sera gratuit, mais sur préréservation.

Le dimanche sera journée de «feria» à la salle de spectacle de Renens. Des stands de tapas et churros seront notamment proposés, sans oublier une paella géante. Sur scène, le public assistera à des prestations d'une centaine d'élèves, âgés entre 3 et 75 ans, des académies de danse flamenca de Renens et Genève, ainsi que des élèves de Berne et Martigny.

www.al-andalus.ch

sj, ats