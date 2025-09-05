Le Fort de Chillon célèbre son cinquième anniversaire avec une nouvelle exposition temporaire. Intitulée «5 ans déjà!», elle retracera du 12 septembre au 12 décembre l'évolution du Fort, bunker militaire devenu musée.

Le Fort de Chillon est caché sous-terre, juste en face du Château de Chillon (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La vie du Fort avant le musée, sa transformation, l'élaboration de la scénographie ou encore quelques moments «emblématiques» des cinq dernières années sont notamment abordés, indique vendredi le musée situé à Veytaux.

Une frise chronologique, couvrant la période du 12 décembre 2020 au 12 décembre 2025, retrace aussi les événements marquants du musée en parallèle avec ceux des institutions et entreprises locales, «illustrant ainsi l'intégration progressive du Fort dans la région», poursuit le communiqué. Une série de sept podcasts audio accompagne aussi cette exposition anniversaire.

La forteresse de 2125 m2, cachée en face du Château de Chillon, a été construite 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Le Fort de Chillon avait comme mission principale de servir de point de défense stratégique le long du Léman. Il est resté opérationnel jusqu'à son désarmement en 1995. Le site a été déclassifié «secret défense» en 2001, ouvrant la voie à sa transformation en musée.