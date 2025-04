En partenariat avec la Fondation Général Henri Guisan (FGHG), le Château de Morges (VD) présente une exposition temporaire consacrée à l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire contemporaine suisse, le général Henri Guisan. Elle est à découvrir dès vendredi et ce jusqu'au 31 août prochain.

L'exposition retrace le parcours du général Henri Guisan, commandant en chef de l'Armée suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Keystone

Keystone-SDA ATS

Elle retrace le parcours du général Henri Guisan, commandant en chef de l'Armée suisse durant la Seconde Guerre mondiale, indiquent les organisateurs. «Tout en mettant en lumière son rôle crucial dans la défense et l'unification du pays face à la menace des forces de l'Axe, l'exposition révèle également l'humain derrière le chef militaire», expliquent-ils.

Produite par la FGHG à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance d'Henri Guisan (1874-1960), cette exposition propose un voyage au cœur des décennies marquées par la montée des fascismes et les années de guerre.

En replongeant dans le contexte de l'époque, elle met en avant des épisodes-clés tels que l'élection d'Henri Guisan au grade de général le 30 août 1939, l'appel à la résistance sur la prairie du Grütli le 25 juillet 1940 ou encore la stratégie du réduit national et son impact sur la Suisse de l'époque.

Conçue pour un large public, l'exposition est trilingue (français, allemand, italien) et met l'accent sur l'accessibilité et l'interactivité, est-il souligné. Elle présente des documents rares, des archives photographiques et filmiques accessibles via des codes QR, ainsi qu'une vingtaine d'objets issus des collections du Château de Morges.