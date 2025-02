Le Grand Prix suisse de littérature, doté de 40'000 francs, est décerné cette année à l'auteure zurichoise Fleur Jaeggy, qui écrit en italien, a annoncé l'Office fédéral de la culture (OFC) jeudi. Deux auteurs romands Catherine Lovey et Romain Buffat se voient récompensés par des Prix suisses de littérature.

L'écrivaine Fleur Jaeggy se voit décerner le Grand Prix suisse de littérature 2025 (archives). sda

Keystone-SDA, bu, ats ATS

«L'écriture de Fleur Jaeggy est profonde et ne cède jamais rien à la sentimentalité», peut-on lire dans l'éloge du jury. Au cœur de sa fiction se trouve la solitude: les personnages vivent souvent dans des environnements fermés et répressifs tels que des internats ou des instituts.

Écrivaine italophone

Fleur Jaeggy, 85 ans, née à Zurich d'un père suisse et d'une mère italienne, vit à Milan depuis 1968. Avant de s'installer à Rome, où elle rencontre l'écrivaine autrichienne Ingeborg Bachmann, avec laquelle elle se lie d'amitié. Elle a fréquenté différents internats, dont un au Tessin.

Tout au long de sa carrière, l'auteure a reçu de nombreux prix, notamment en Italie, son pays d'adoption, dont le prix Bagutta 1990 pour «I beati anni del castigo» (1989), son roman le plus célèbre, sorti chez Gallimard en français sous le titre «Les années bienheureuses du châtiment». Toutes ses œuvres ont été publiées par la maison d'édition italienne Adelphi, qui appartenait à son mari Roberto Calasso (1941-2021).

L'année dernière, Fleur Jaeggy a reçu le prix Gottfried Keller pour l'ensemble de son oeuvre. Il est considéré comme le prix littéraire le plus prestigieux de Suisse après le Prix Schiller. Cela faisait un certain temps que le Grand Prix suisse de littérature n'avait pas été décerné à un écrivain italophone, la dernière étant Anna Felder (1937-2023) en 2018.

Une Valaisanne et un Vaudois

Sept auteurs se voient encore récompensés par des Prix suisses de littérature, dotés de 25'000 francs, dont deux romands: la Valaisanne Catherine Lovey pour «Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir» (Zoé) et le Vaudois Romain Buffat et sa «Grande-Fin» (Editions Double ligne).

Avant de recevoir un des sept Prix suisses de littérature 2025, le roman de Catherine Lovey s'était déjà vu récompenser par le Prix Alice Rivaz, le Prix Michel Dentan et le Prix de l'Académie nationale de médecine.

Au coeur de cette oeuvre, une rencontre improbable au départ: entre la narratrice, qui emménage dans un immeuble, et son voisin Sandor, un homme plutôt mystérieux. Le cancer de Sandor ainsi que la pandémie de Covid-19 vont susciter entre eux des échanges. «Ce roman est aussi empreint de douceur que sont fortes les émotions qu'il procure», écrit le jury.

Catherine Lovey, 58 ans, a publié son premier roman «L'Homme interdit» en 2005 (Zoé). Auparavant, elle a travaillé comme journaliste de presse écrite après des études en relations internationales, complétées par un diplôme en criminologie.

Traversée de l'Amérique

Romain Buffat repart aussi avec un prix pour «Grande-Fin». Pour marquer la fin de ses études et ses trente ans, Jérôme part un mois en Amérique et traverse le continent en train, à la recherche des rêves de son père, disparu une quinzaine d'années auparavant sans laisser de trace.

Après «Schumacher» paru en 2018 aux éditions d' autre part (prix Terra Nova de la Fondation Schiller, prix chênois), «Grande-Fin» est son deuxième roman. Ce Vaudois de 35 ans est actuellement chargé de cours à l'Institut littéraire suisse à Bienne après y avoir étudié et co-fondé le collectif littéraire Hétérotrophes.

Un Tessinois et quatre Alémaniques

Les autres lauréats – pour lesquels les ouvrages publiés au cours de l'année précédente sont éligibles – sont Fabio Andina avec «Sedici mesi» (Seize mois), Eva-Maria Leuenberger avec «Die Spinne» (L'araignée), Laura Leupi avec «Das Alphabet der sexualisierten Gewalt» (L'alphabet de la violence sexualisée), Nadine Olonetzky avec «Wo geht das Licht hin, wenn der Tag vergangen ist» (Où va la lumière quand le jour a disparu) et Béla Rothenbühler avec «Polifon Pervers», écrit en suisse-allemand. Sa traduction française «Pervers Polyphone» sortira aux éditions d'En Bas à Lausanne en octobre.

Outre le prix, les sept lauréats bénéficient d'un soutien spécifique pour faire connaître leurs œuvres primées aux niveaux national et international.

Promotion de la lecture

Le Prix spécial de la médiation, d'un montant de 40'000 francs, est attribué à Lectures Canap/Sofalesungen/Letture sul sofà. Cette association organise des rencontres en plusieurs langues avec des auteurs dans des lieux insolites tels que des salons privés. Elle a été créée en Suisse alémanique en 2014 puis s'est étendue au reste du pays.

«C'est un modèle innovant de médiation littéraire qui, en plus d'offrir une plateforme professionnelle et de garantir une rémunération adéquate aux auteurs débutants et novices, promeut la culture de la lecture au sein des communautés», écrit le jury. Le Prix spécial de la médiation récompense ainsi «une initiative de longue haleine au carrefour de l'art et de la vie quotidienne».

Les prix seront remis le 30 mai dans le cadre des Journées littéraires de Soleure.

schweizerkulturpreise.ch