Le graphiste, illustrateur et enseignant Werner Jeker, ici en 2004. Le Musée Historique Lausanne lui rend hommage (archives).

Le Musée Historique Lausanne (MHL) rend hommage au graphiste suisse Werner Jeker, cofondateur des Ateliers du Nord à Lausanne. Du 10 avril au 28 septembre, l'exposition sur son oeuvre revisite quelque 50 années d'un voyage subjectif et immersif dans un flux d'images et de sons.

Le graphiste d'origine alémanique (Soleure) mais habitant depuis longtemps dans le canton de Vaud, 80 ans, est «un graphiste internationalement reconnu», rappellent les organisateurs. «Il a enrichi l'environnement culturel et visuel depuis 50 ans».

Si son nom peut rester encore parfois méconnu, d'aucuns sans doute ont croisé une fois ou l'autre l'une de ses affiches. Werner Jeker a en effet collaboré avec des institutions lausannoises telles que le Théâtre de Vidy, le Musée des arts décoratifs, la Collection de l'Art Brut, l'ex-Musée de l'Elysée, la Biennale internationale de la Tapisserie, la Cinémathèque suisse ou encore le Béjart Ballet Lausanne.

L'activité du graphiste, illustrateur et enseignant est «indissociable de l'émergence de Lausanne comme centre culturel majeur et foisonnant, dans un processus ayant débuté dans les années 1970», soulignent les organisateurs de l'exposition «Signé Jeker. Lausanne par Werner J». Celle-ci vient ainsi illustrer des décennies de création, de contestation et de bouillonnement.

L'exposition met également en exergue une période riche en rencontres, avec des personnalités comme René Berger, Rosemarie Lippuner, Maurice Béjart, Charles-Henri Favrod, René Gonzales ou Michel Thévoz, ainsi que l'apparition de mouvements et de lieux en effervescence comme Lozane bouge, la Dolce Vita, Impact, etc.

«Utilisant beaucoup la photographie, Werner Jeker confère à ses visuels «un fort pouvoir d'attraction et donne aux institutions des identités qui les ancrent dans l'espace urbain». «A l'instar de la madeleine proustienne, certaines affiches iconiques de Werner Jeker 'retrouvées' ont en effet le pouvoir de nous faire voyager dans le temps, tout en conservant leur immuable modernité», résument les responsables du MHL.