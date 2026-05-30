Le Musée d'art et d'histoire (MAH) de Genève met à l'honneur le premier égyptologue Edouard Naville, pour les 100 ans de son décès. Une exposition revient sur ses recherches, de même que celles de son épouse Marguerite.

Le Musdée d'art et d'histoire (MAH) de Genève dévoile une exposition en lien avec le premier égyptologoue suisse (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Dès ce samedi et jusqu'au 27 novembre, elle met en avant le travail de celui qui a contribué à faire de Genève un centre pour l'étude de l'Egypte antique. Des objets pharaoniques du musée viennent de ses fouilles menées en collaboration avec son épouse.

Leurs archives dévoilent une période importante de l'archéologie égyptienne, ajoute le MAH.