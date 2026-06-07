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Musique Le meilleur du folklore suisse réuni à Altdorf

ATS

7.6.2026 - 11:01

Depuis 20 ans, la Maison de la musique populaire d'Altdorf se consacre à la recherche sur le répertoire musical suisse et à la danse. Pour cet anniversaire, des groupes issus des 26 cantons se produisent lors du festival biennal de musique populaire, du 12 au 14 juin.

La joueuse de cor des Alpes suisse Lisa Stoll se produira dimanche prochain au côté de l'organiste et chanteuse Fabienne Romer lors du festival de musique folklorique d'Altdorf. (archive)
La joueuse de cor des Alpes suisse Lisa Stoll se produira dimanche prochain au côté de l'organiste et chanteuse Fabienne Romer lors du festival de musique folklorique d'Altdorf. (archive)
ATS

Keystone-SDA

07.06.2026, 11:01

07.06.2026, 11:25

L'objectif est de permettre au public de découvrir la diversité musicale de la Suisse, a déclaré Markus Brülisauer, directeur de l'établissement et responsable de la programmation du festival, à Keystone-ATS. Plus de 40 groupes se produiront sur différentes scènes à Altdorf.

Pour M. Brülisauer, la musique de la région du Gothard est un excellent exemple des différentes traditions qui se développent en Suisse sur un petit territoire: du côté tessinois, l’accent est mis sur les instruments à cordes comme la mandoline et tous les membres d’un groupe se joignent souvent au chant mélancolique, alors que dans le canton d’Uri, on entend l’accordéon schwyzois et l’accordéon diatonique dans un style festif.

Préservation et modernisation

Maintenir en vie le patrimoine musical folklorique: c'est l’objectif de la Maison de la musique folklorique, financée majoritairement par les cantons de Suisse centrale, la commune d’Altdorf et la Fondation Dätwyler. «Pour faire évoluer la musique, il est important de connaître ses racines», explique M. Brülisauer. Mais il ne s’agit pas pour autant de la conserver sous une forme prétendument pure: «la musique folklorique laisse la liberté de la façonner comme bon nous semble.»

Elle s'est aussi modernisée, ajoute M. Brülisauer. Certes, elle est plus «douce» et un peu plus lente que la musique pop, mais la musique folklorique est, elle aussi, «en mouvement» et s’intègre à son tour dans la pop, comme l’ont montré Trauffer, chanteur de pop/folk en dialecte et Gölä, pionnier du rock en dialecte bernois.

Des groupes de musique folklorique plus typiques, comme les Rusch-Büeblä et les Genderbüebu, connaissent un succès commercial, ce qui entraîne à son tour un essor dans le milieu amateur. «Au sein de la société en général, la musique folklorique a gagné en prestige ces dernières années», résume Markus Brülisauer. La relève ne manque pas non plus.

Des camps musicaux à la scène

C'est ce que montre notamment la prestation de l'orchestre Gontner Loft samedi matin. Sous le chapiteau de la Lehnplatz, le jeune quatuor interprète des danses de Suisse centrale, des airs d’Oberkrainer et la musique de leur région natale, l’Appenzell.

M. Brülisauer connaît depuis longtemps les lauréats du concours de jeunes talents folkloriques 2023. Enfants, ils ont participé aux camps d’été de la Maison de la musique folklorique. Aujourd’hui, ils se produisent régulièrement et côtoient des noms confirmés comme la formation uranaise Echo vom Poschtsack ou Traktorkestar – pionniers bernois du brass balkanique, qui collabore parfois avec Stefan Eicher – & L'Harmonie lausannoise au festival de musique folklorique.

Mettre en avant la continuité

Mais d’ailleurs, la musique pour instruments à vent de Traktorkestar & L'Harmonie lausannoise fait-elle vraiment partie de la musique folklorique? Pour M. Brülisauer, la réponse est oui. Il est toutefois difficile de définir ce qui caractérise la musique folklorique en général. «Nous n’avons pas fixé de critères par écrit à ce sujet», dit-il avec un sourire.

À titre indicatif, la musique doit s’inscrire dans une «certaine tradition» et dans la continuité des formes antérieures de musique folklorique. C'est aussi pour mettre en avant cette continuité que la Maison de la musique folklorique doit continuer d’exister dans les années à venir.

Malgré tout l’engagement dont elle a fait preuve jusqu’à présent, M.Brülisauer estime que «nous pourrions en faire encore beaucoup plus». Peut-être à une autre adresse dans le futur, car l’espace disponible sur le site actuel, dans l’arsenal, est limité et le directeur s'y sent «à l’étroit». Le fait que la Maison de la musique folklorique dispose encore d’un tel «potentiel de développement», en 2026, montre avant tout une chose pour M. Brülisauer: «La tradition est vivante.»

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