Le carnaval de Bâle a démarré lundi au petit matin avec le traditionnel «Morgenstreich». Par un temps clément, les cliques se sont mises en marche avec leurs lanternes satiriques, au son des piccolos et des tambours. Le premier cortège a défilé l'après-midi sur des rythmes inhabituels.

Les cliques carnavalesques défilent avec leurs lanternes dans les rues lors du Morgenstreich à Bâle, le lundi 23 février 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des milliers de personnes ont afflué pour assister au spectacle dans la nuit de dimanche à lundi, a observé un journaliste de Keystone-ATS sur place. A 04h00, les lumières se sont éteintes et le coup d'envoi a été donné en dialecte bâlois par les tambours-majors de cliques: «Morgestraich, vorwärts Marsch!».

L'instabilité mondiale, les guerres ainsi que les frasques de Donald Trump sont au coeur de cette édition 2026. Sur de nombreuses lanternes figurait le président américain, souvent caricaturé de manière peu flatteuse: ici, en boucher découpant le drapeau américain, là avec un groin de porc et un panneau de douane.

Au total, 29 ensembles ont pris pour thème le président américain, les Etats-Unis et la démocratie, et 29 autres la politique mondiale, la guerre et la paix.

Actualité sombre, couleurs vives

De manière générale, les cliques ont présenté une image sombre de l'actualité internationale, tout en contraste avec les couleurs vives des lanternes. Les allusions plus ou moins explicites à la guerre en Ukraine et à d'autres conflits dans le monde, tel que celui au Proche-Orient, étaient aussi illustrées.

L'actualité locale était également de la partie. La directrice bâloise des travaux publics Esther Keller (PVL), le président du gouvernement bâlois Conradin Cramer (Parti libéral) ou encore le conseiller fédéral Ignazio Cassis ont aussi eu droit à leur caricature.

Six interventions

Côté sécurité, les ambulances sont intervenues à six reprises pendant le Morgestreich, la police cantonale ayant dû prêter parfois main forte afin de frayer un accès à travers la foule.

Suite à l'incendie dramatique du Nouvel An à Crans Montana (VS), les mesures de protection anti-feu ont été renforcées dans les quelque 70 caves des cliques. La tradition des pauses et du ravitaillement des cliques dans leurs propres caves a été restreinte, les autorités promettant des sites de remplacement à cet effet.

Prix Nobel et bonbons

L'après-midi, cliques, chars et formations ont défilé sur des rythmes inhabituels. Un ensemble, coiffé de masques en forme de haut-parleurs, a diffusé des slogans de propagande et de la musique martiale. Une autre, au déguisement entre l'ange et le soldat, distribuait des prix Nobel de la paix sur fond de bruit de tôle.

Les Waggis ont joyeusement lancé des pluies de bonbons sur la foule ou offert des cadeaux aux spectateurs. Malgré des températures douces et quelques rayons de soleil, les rues de la cité rhénane ont semblé moins bondées que d'ordinaire en cette période de carnaval.

La fête se poursuit jusque dans la nuit de mercredi à jeudi. Le deuxième grand cortège a lieu mercredi après-midi. Le carnaval de Bâle est le plus grand de Suisse. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2017.