Avec «Extra-nature», l'artiste portugais António Vasconcelos Lapa investit l'espace dédié à la création contemporaine du Musée Ariana jusqu'au 4 janvier 2026. Inspirée de la nature, sa céramique réinterprète la faune et la flore transformant la salle en un jardin luxuriant.

L'artiste portugais António Vasconcelos Lapa investit l'espace dédié à la création contemporaine du Musée Ariana jusqu'au 4 janvier 2026 (illustration). ATS

Né à Lisbonne en 1945, António Vasconcelos Lapa offre une vision singulière dans le panorama de la céramique contemporaine portugaise en alliant maîtrise technique et imagination débordante, relève le Musée suisse de la céramique et du verre. Cet artiste à la pratique polymorphe réalise des «azulejos», des céramiques tridimensionnelles, des illustrations et des tapisseries.

Mais la céramique est son médium de prédilection. Elle lui permet de développer un vocabulaire inspiré par la nature aux formes exubérantes. L'intégration d'éléments métalliques apporte de la sonorité à certaines pièces. Le jeu sur les proportions et une palette chromatique vive et brillante complètent l'aspect sensoriel de son oeuvre.

