«Voir l'invisible», la nouvelle exposition de Musée international de la Réforme (MIR), à Genève, qui s'ouvre le 30 janvier, propose au public un voyage dans le royaume des esprits et dans l'au-delà à travers 14 oeuvres d'art brut provenant des quatre coins du monde.

Le Musée international de la Réforme propose de "voir l'invisible" dans sa nouvelle exposition (archives). ATS

Ces créateurs et créatrices autodidactes, solitaires et marginaux, expriment dans une grande diversité de formes des interrogations existentielles et métaphysiques. Leurs peintures, dessins, sculptures ou broderies sont «des productions qui ouvrent sur l'altérité et l'invisible», relève le MIR sur son site internet.

Chacune des créations présentées a vu le jour dans une cellule d'un asile, une chambre exiguë, une cave, un grenier, un lieu retiré, «hors du temps», propice à l'imaginaire et à l'utopie. Les oeuvres sont le résultat «d'une vision ou d'une épiphanie en relation avec des défunts ou des forces occultes».

Les auteurs et les autrices de ces oeuvres ne «se considèrent pas comme des artistes, mais des messagers reliés à des défunts ou des divinités, en communion avec la nature et le cosmos». Selon le MIR, les créations qui sont exposées «incitent à l'introspection et aux interrogations existentielles».

Robe pour l'au-delà

Le Ghanéen Oko Ataa a ainsi conçu un coq géant qui est en réalité un sarcophage préparé pour un défunt réel. Le public pourra aussi découvrir la robe créée par la Française Jeanne Laporte-Fromage. Le vêtement a été cousu et brodé après le décès de son mari. Elle le porte pour retrouver son bien-aimé dans l'au-delà.

L'exposition montre aussi deux diagrammes «prophétiques» de Henry Dunant. Le fondateur de la Croix-Rouge s'est inspiré des Livres bibliques de Daniel et de l'Apocalypse. L'Américain John B. Murray, de son côté, révèle sa foi à travers «des dessins entremêlant des écrits volubiles et des figures totémiques».

L'exposition «Voir l'Invisible», qui s'ouvre le 30 janvier, se terminera le 1er juin 2025.