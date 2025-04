Le Musée d'art de la Suisse italienne (MASI) à Lugano fait dialoguer les peintres Ferdinand Hodler et Filippo Franzoni dans une nouvelle exposition. Bien que différents dans leur pratique, les deux hommes ont entretenu une «amitié artistique».

Le musée tessinois Masi met à l'affiche Hodler et Franzoni - Gallery Filipp Manzoni avait été récompensé à Genève pour sa toile "Delta della Maggia". Photo: ATS "Lac Léman le soir à Chexbres" de Ferdinand Hodler. Photo: ATS Le musée tessinois Masi met à l'affiche Hodler et Franzoni - Gallery Filipp Manzoni avait été récompensé à Genève pour sa toile "Delta della Maggia". Photo: ATS "Lac Léman le soir à Chexbres" de Ferdinand Hodler. Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

Filippo Franzoni n'est jusqu'à ce jour pas très connu au niveau international. Une injustice, a déploré jeudi le directeur du Masi Tobbia Bezzola en présentant devant la presse l'exposition, qui se tient jusqu'au 13 août.

Né à Locarno et formé à Milan, il vient d'un monde totalement différent de celui de Hodler, a expliqué la curatrice de l'exposition Cristina Sonderegger. Le Bernois venait d'un milieu modeste, alors que le Tessinois était le fils d'un avocat et d'une noble issue des cercles intellectuels de Milan.

Bien que leurs sujets se rencontrent toujours d'une manière étonnante – ici une forêt de hêtres, là le bosco isolino, un parc à l'entrée de lcoarno -, les deux hommes sont très différents dans leur art. Chez Hodler, la lumière et les jeux de lignes sautent aux yeux, alors que les peintures de Franzoni sont douces et mélancoliques. Chez lui, les personnages se fondent dans les paysages et les paysages dans le ciel.

Les différences sont les plus marquées dans les portraits et les autoportraits des deux hommes. Dans le regard incertain, presque craintif, d'un autoportrait, on voit le regard de Franzoni tourné vers l'intérieur. En revanche, les (auto)portraits de Hodler semblent plus clairs et peut-être aussi plus distants.

Leurs destins se rejoignent encore en 1895 à Genève, lorsque les deux artistes remportent ensemble le deuxième prix du Concours Calame. Hodler est récompensé pour «Lac Léman le soir à Chexbres» et Franzoni pour «Delta della Maggia».

Seize ans plus tard, le Tessinois mourra dans une clinique psychiatrique de Mendrisio dans des circonstances peu claires. Ferdinand Hodler s'est, lui, éteint en 1918 à Genève.