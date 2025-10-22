  1. Clients Privés
Le PALP Festival tira un bilan positif de son édition 2025

ATS

22.10.2025 - 11:40

Durant près de six mois, le PALP Festival a fait vibrer le Valais au rythme de rencontres musicales, gastronomiques et artistiques. Ce millésime 2025 a enregistré une affluence totale de 41'750 personnes. L'événement est resté fidèle à sa volonté de faire dialoguer culture, terroir et patrimoine.

Le 20 juillet dernier, le concert de Pete Doherty au lac des Vaux avait réuni près de 700 spectateurs, à 2543 mètres d'altitude (photo d'archives).
Le 20 juillet dernier, le concert de Pete Doherty au lac des Vaux avait réuni près de 700 spectateurs, à 2543 mètres d'altitude (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

22.10.2025, 11:40

22.10.2025, 11:41

Deux nouvelles créations ont particulièrement marqué cette édition: Lac/itude, un moment suspendu avec le concert de la star britannique Peter Doherty au bord du lac des Vaux et Marquise, une ode à la musique et au patrimoine, présentée au château Mercier de Sierre.

De son côté, la traditionnelle Rocklette a battu son record d’affluence grâce aux prestations de Melvins, Fu Manchu et Slomosa, tandis que l’Electroclette a enflammé les montagnes avec les prestations de Chris Liebing et de Sama’ Abdulhadi, parmi d’autres moments forts.

Jusqu'au Danemark

En septembre, le PALP a pris le large et fait une escale inédite à Copenhague: une Rocklette revisitée sur les eaux de la capitale danoise, fruit d’une collaboration avec Verbier Tourisme.

Dans le Val de Bagnes, place désormais au Marché des fromages d'alpage qui se tiendra le 2 novembre à Bruson.

