Emmanuel Carrère a remporté mercredi le prix Médicis 2025 pour son roman «Kolkhoze». Il revient dans ce livre sur la relation difficile qu'il avait avec sa mère, Hélène Carrère d'Encausse, décédée en 2023, l’historienne de la Russie et secrétaire perpétuelle de l’Académie française.

Le prix Médicis du roman étranger récompense Nina Allan pour «Les Bons Voisins». Dans la catégorie essais, il a été décerné à Fabrice Gabriel pour «Au cinéma Central». Le prix spécial du jury va à l'écrivain hongrois Péter Nádas pour son autobiographie «Ce qui luit dans les ténèbres», publiée aux éditions Noir sur blanc à Lausanne.

Le prix a été remis au lendemain des prix Goncourt, lequel a sacré Laurent Mauvignier pour «La maison vide», et Renaudot, attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour «Je voulais vivre». Lundi, Nathacha Appanah avait obtenu le prix Femina pour «La Nuit au coeur».

Emmanuel Carrère, 67 ans, était également en lice pour le Goncourt avec «Kolkhoze», vaste fresque familiale de 560 pages. L'écrivain raconte quatre générations d'une même famille, celle de sa mère Hélène Carrère d'Encausse, qui a connu un destin hors du commun.

Dix-sept livres à son actif

Depuis ses débuts en 1983, Emmanuel Carrère a publié 17 livres, mais aussi de très nombreux articles comme journaliste ainsi qu'une vingtaine de scénarios et de films. Il s'est notamment fait remarquer avec «La moustache», «L'adversaire», «Un roman russe» et «D'autres vies que la mienne».

Il a déjà obtenu le Femina en 1995 pour «La Classe de neige» et le Renaudot en 2011 pour «Limonov».

En 2024, le prix Médicis avait été remis à Julia Deck pour un roman autobiographique consacré à sa mère, «Ann d'Angleterre».