Le Prix Wakker 2025 décerné à Poschiavo GR

La commune de Poschiavo dans les Grisons utilise sa situation périphérique comme une chance et allie autonomie, culture du bâti et développement durable pour en faire un modèle de montagne. Pour les membres de la commission du Prix Wakker, la localité est un modèle d'avenir pour les régions de montagne. Des bâtiments historiques, une architecture contemporaine, des projets innovants ainsi qu'une offre culturelle locale créent une qualité de vie remarquable et luttent contre l'exode rural. C'est pourquoi Patrimoine suisse rend hommage à Poschiavo en lui décernant le Prix Wakker 2025.

14.01.2025