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Politique Le PS fribourgeois lance trois candidates pour le Conseil d'Etat

ATS

30.5.2026 - 12:10

Le Parti socialiste fribourgeois lance trois candidates dans la course au Conseil d'Etat: la préfète de la Sarine Lise-Marie Graden, la députée et conseillère communale à Bulle Kirthana Wickramasingam et la conseillère communale à Schmitten Stephanie Tschopp.

Les trois candidates qui défendront les couleurs du PSF lors de l'élection au Conseil d'Etat fribourgeois en novembre: Kirthana Wickramasingam, à gauche, Stephanie Tschopp et Lise-Marie Graden.
Les trois candidates qui défendront les couleurs du PSF lors de l'élection au Conseil d'Etat fribourgeois en novembre: Kirthana Wickramasingam, à gauche, Stephanie Tschopp et Lise-Marie Graden.
ATS

Keystone-SDA

30.05.2026, 12:10

30.05.2026, 12:25

Le choix des délégués est tombé samedi à Fribourg lors d'un congrès extraordinaire de nomination. Il ne constitue pas une surprise. Il y avait trois candidates pour trois places. Le PSF veut conserver au minimum le siège du conseiller d'Etat Jean-François Steiert, 65 ans, qui ne se représente pas après dix ans au gouvernement.

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Au-delà, le parti entend reconquérir le siège perdu en 2021, au profit des Vert-e-s, au moment du départ d'Anne-Claude Demierre. Les trois femmes figureront sur la liste commune de l'alliance de gauche pour les élections cantonales du 8 novembre, avec un éventuel second tour le 29 novembre.

Le trio du PSF sera accompagné de la conseillère d'Etat verte sortante Sylvie Bonvin-Sansonnens et du député du Centre Gauche Vincent Pfister, déjà confirmés par leurs partis.

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