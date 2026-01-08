  1. Clients Privés
France voisine Le PS se rallie à la maire écologiste sortante de Besançon

ATS

8.1.2026 - 23:00

Le Parti socialiste a annoncé jeudi se rallier à la maire écologiste sortante de Besançon, Anne Vignot, dès le premier tour des élections municipales du mois de mars. Il avait initialement annoncé une liste séparée.

En 2020, la liste de gauche d'Anne Vignot avait devancé de seulement 566 voix celle de son rival des Républicains (archives).
En 2020, la liste de gauche d'Anne Vignot avait devancé de seulement 566 voix celle de son rival des Républicains (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.01.2026, 23:00

08.01.2026, 23:04

«Dans le cadre de nos discussions et d'un accord national avec les Écologistes pour la préparation des élections municipales (...), nous avons décidé du soutien du Parti socialiste à Anne Vignot dès le premier tour des élections municipales des 15 et 22 mars», a indiqué à l'AFP Pierre Jouvet, secrétaire général du PS, confirmant une information d'Ici Besançon.

«La ville de Besançon est un enjeu prioritaire pour la gauche dans la région Bourgogne-Franche-Comté et nous avons fait le choix de l'union dès le premier tour pour construire une dynamique la plus forte possible dès le 15 mars autour d'Anne Vignot», a-t-il justifié.

En 2020, la liste d'union de Mme Vignot – qui comprenait socialistes et communistes, mais pas La France insoumise (LFI, gauche radicale) – avait devancé de seulement 566 voix le candidat des Républicains (LR), Ludovic Fagaut.

Cette union renouvelée avec les socialistes, «c'est un vrai soulagement», s'est félicitée Anne Vignot. «C'est important, d'autant plus qu'on avait démontré sur notre territoire que ce qui nous a fait gagner une députée de gauche, c'est d'être ensemble», a-t-elle souligné.

M. Jouvet a souhaité que le patron du PS du Doubs, Jean-Sébastien Leuba, et sa liste, qui avait le soutien de Place publique, Cap21 et du Parti radical de gauche, rejoignent «dans les prochains jours la dynamique de rassemblement autour d'Anne Vignot». Contacté par l'AFP, M. Leuba n'a pour l'instant pas fait part de sa décision.

Le socialiste Nicolas Bodin a par ailleurs annoncé jeudi qu'il renonçait à présenter une liste dissidente aux élections municipales. LFI avait annoncé en mai 2025 son ralliement à la liste d'Anne Vignot pour les municipales 2026, avant de finalement choisir de présenter une liste séparée.

