Culture Le Septembre musical revient dès mercredi à Vevey et à Montreux

ATS

30.8.2025 - 10:30

Le 79e festival de musique classique «Septembre Musical Montreux-Vevey» revient jouer ses notes sur la Riviera vaudoise du mercredi 3 au dimanche 14 septembre. Une deuxième édition du «Classic Lab», qui passe le classique à la moulinette de l'innovation artistique, aura lieu dans ce cadre.

L'Auditorium Stravinsky étant encore fermé, deux des concerts auront lieu au Château de Chillon (archives).
L'Auditorium Stravinsky étant encore fermé, deux des concerts auront lieu au Château de Chillon (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.08.2025, 10:30

30.08.2025, 11:11

«Alexandra Conunova et son hommage aux richesses musicales de la Moldavie, Dmitry Shishkin et Timothy Chooi sublimant le romantisme du 19e siècle», compteront parmi les temps forts de la manifestation font savoir les organisateurs dans un communiqué. Ce sera également le cas de la Sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninov et le Grand Tango de Piazzolla, interprétés par le violoncelliste Gautier Capuçon et le pianiste Jérôme Ducros.

Les amateurs d'expériences inédites pourront de leur côté assister à des créations originales telles que Bach in the Jungle, «un voyage entre rigueur baroque et passion tropicale» avec la violoniste Leticia Moreno et From Bach to Jazz porté par la mandoline d'Avi Avital et le piano d'Omer Klein. Les familles et les enfants sont de leur côté attendus à la «version immersive» du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, proposée par l'Aurora Orchestra London.

En attendant la réouverture de l'Auditorium Stravinski, les concerts se dérouleront dans des «lieux chargés d'histoire», comme le château de Chillon, le Petit Palais du Fairmont Montreux Palace et la Salle del Castillo à Vevey, précise le festival.

A noter que, dans une démarche destinée à «rendre la grande musique accessible», le festival propose des billets à dix francs pour les jeunes, ainsi que de multiples médiations destinées aux écoliers de la région.

