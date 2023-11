L'un des chefs-d'oeuvre du maître espagnol Pablo Picasso, «Femme à la montre», a été vendu aux enchères mercredi soir 139,3 millions de dollars (125 millions de francs) par la maison Sotheby's à New York. C'est le deuxième prix le plus haut pour cet artiste mort il y a 50 ans.

Le tableau «Femme à la montre», réalisé par l'artiste français Pablo Picasso en 1932, est exposé lors de l'avant-première médiatique de la vente aux enchères de Sotheby's, à Londres, le vendredi 6 octobre 2023. (AP Photo/Kin Cheung) KEYSTONE

Le tableau de 1932 représente l'une des compagnes de l'artiste espagnol, la peintre française Marie-Thérèse Walter. Il avait été estimé à plus de 120 millions de dollars, selon Sotheby's.

La toile appartenait à la richissime New-Yorkaise Emily Fisher Landau, décédée cette année à 102 ans, et dont la collection de Jasper Johns, Willem de Kooning, Mark Rothko et Andy Warhol est proposée aux enchères lors de deux soirées spéciales mercredi et jeudi au siège de Sotheby's à New York.

Rien que pour cette collection Landau, la maison d'enchères a déjà vendu pour 406 millions de dollars.

Parmi les performances financières de la soirée, «Flags» du peintre américain de l'expressionnisme Jasper Johns, 93 ans, pour 41 millions de dollars, et «Securing the Last Letter (Boss)» du peintre et photographe américain Ed Ruscha, âgé de 85 ans, pour 39,4 millions de dollars.

ATS