  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tradition Le Valais lance une fête autour du pain de seigle

ATS

11.10.2025 - 10:20

Elle célèbre un patrimoine vivant valaisan... et italien. D'abord imaginée par les Valdôtains, la fête dédiée au pain de seigle «Lo Pan Ner» s'exporte en Valais le week-end des 18 et 19 octobre. Pour l'occasion, de nombreux fours traditionnels seront rallumés le samedi dans tout le canton, alors que le village d'Erschmatt (Loèche) s'animera le dimanche.

La fête dédiée au pain de seigle "Lo Pan Ner» s'invite en Valais les 18 et 19 octobre. (image d'illustration)
La fête dédiée au pain de seigle "Lo Pan Ner» s'invite en Valais les 18 et 19 octobre. (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 10:20

11.10.2025, 10:28

«Tissés par l'histoire, les savoir-faire et les familles, les liens entre Valaisans et Valdôtains se ravivent à la chaleur des fours», se réjouissent les organisateurs dans un communiqué. Le pain de seigle se veut un «pain qui unit les Alpes».

Les fours dit «banals» – car traditionnellement communautaires et autrefois mis à disposition par le seigneur -, crépiteront au feu de bois dans près de quinze localités différentes. Le public pourra ainsi assister à la fabrication du pain, avant de le déguster ou de l'acheter.

Valais. Le projet de développement régional du Grand Entremont clôturé

ValaisLe projet de développement régional du Grand Entremont clôturé

Dans le Bas-Valais, s'allumeront les fours de Vollèges, Chandolin, Grimentz, Les Marécottes, La Fontaine (Fully), Levron, Mex, Montagnon et Vens. Du côté du Haut-Valais, la tradition s'invite à Erschmatt, Bellwald, Blatten ob Naters, St. Niklaus, Grafschaft Biel, Oberwald et Visperterminen.

Des rendez-vous villageois

A l'époque, la principale céréale présente dans les villages de montagne du canton était le seigle. Capable de s'adapter aux conditions climatiques extrêmes et aux altitudes élevées, la graine possède une histoire qui remonte à presque 2000 ans sur le territoire valaisan.

Le pain artisanal qui en était issu était le fruit d'un travail fondamentalement collectif. Les familles se regroupaient, le plus souvent en automne, pendant plusieurs jours autour du four communal, souvent situé au centre du village. Aujourd'hui, certains fours sont encore en activité quelques fois par an.

Actu et dicton du jour. Lausanne: pluie de plaintes pénales contre le chauffard qui a foncé sur la foule

Actu et dicton du jourLausanne: pluie de plaintes pénales contre le chauffard qui a foncé sur la foule

La fête «Lo Pan Ner» – littéralement «le pain noir» en patois valdôtain – est née dans la Vallée d'Aoste en 2015. Elle s'est déjà invitée en terres helvétiques en 2016, dans le Val Poschiavo, situé dans la partie italophone des Grisons.

Un pain labellisé

L'événement valaisan du week-end prochain est organisé par les sociétés liées aux fours banaux de Vollèges et d'Erschmatt. Le Centre régional d'études des populations alpines (CREPA) et l'Association du pain de seigle AOP du Valais y ont aussi collaboré.

A noter que le pain de seigle est le premier pain du monde à avoir bénéficié d'une appellation d'origine protégée (AOP), et ce dès 2004.

Les plus lus

«Ni chaud, ni froid» : à Pékin, les propos de Trump ne font plus réagir
Retailleau ne veut pas que LR entre au gouvernement Lecornu
Jusqu’à 100 000 francs de bonus au recrutement : les dessous gênants de Visana
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Découverte exceptionnelle : un crocodile du Jurassique presque complet exhumé
«Cela m'affecte, je ne suis qu'un être humain»